https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/istanbulun-en-luks-semtinde-dehset-unlu-is-insani-benzinlikte-bicakli-saldiriya-ugradi-dubayla-1094104027.html

İstanbul'un en lüks semtinde dehşet: Ünlü iş insanı benzinlikte bıçaklı saldırıya uğradı, dubayla engellemeye çalıştılar

İstanbul'un en lüks semtinde dehşet: Ünlü iş insanı benzinlikte bıçaklı saldırıya uğradı, dubayla engellemeye çalıştılar

Sputnik Türkiye

İstanbul Bebek’te iş insanı Savaş Zafer Soydan, 19 yaşındaki Musa K. tarafından "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit edildi. Soydan, yakıt almak için durduğu... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T11:34+0300

2025-03-01T11:34+0300

2025-03-01T11:34+0300

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İstanbul’un Beşiktaş Bebek semtinde 20 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında yaşanan olayda, 55 yaşındaki iş insanı Savaş Zafer Soydan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracının önünde beklenirken tehdit edildi.Soydan, arkadaşıyla yemek yediği mekandan ayrıldıktan sonra 19 yaşındaki Musa K. tarafından “Seni öldüreceğim” sözleriyle tehdit edildi. Soydan, bu durumu önemsemeyerek aracına binip bölgeden uzaklaştı.Ancak olay burada bitmedi…Benzin Alırken Bıçaklı Saldırıya UğradıSoydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak’ta bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için girdi.📌 Ancak, Bebek’te tehditler savuran Musa K. onu takip etmişti.📌 Saldırgan, istasyonda Soydan’a bıçakla saldırarak ağır şekilde yaraladı.📌 Olayı fark eden benzin istasyonu çalışanları, saldırgana dubalarla müdahale etti ve onu kovalamaya başladı.📌 Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Yaralı soydan hastaneye kaldırıldı📌 Saldırı sonrası Musa K. olay yerinden kaçtı.📌 İstasyon çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.📌 Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.📌 Polise ifade veren Soydan, kimseyle husumeti olmadığını belirterek saldırgandan şikayetçi oldu.Sarıyer polisi saldırganı yakaladı📌 Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.📌 Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Musa K. olduğunu tespit etti.📌 Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde saklandığı belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı.📌 Polis kayıtlarında 6 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Musa K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.📌 Mahkeme, saldırganı ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-4-yasindaki-nazli-kayboldu-dere-kenarinda-terlik-bulundu-ikinci-bir-narin-vakasi-mi-1094103635.html

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