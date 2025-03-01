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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/istanbulun-subat-ayi-enflasyonu-aciklandi-en-fazla-zam-gelen-harcama-gruplari-belli-oldu-1094106719.html
İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu açıklandı: En fazla zam gelen harcama grupları belli oldu
İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu açıklandı: En fazla zam gelen harcama grupları belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2025’e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul’da tüketici fiyatları şubatta yüzde 3,19 arttı. Yıllık enflasyon ise... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T13:21+0300
2025-03-01T13:21+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
i̇stanbul
tüi̇k
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat 2025’te yüzde 3.19 oranında arttı.📌 Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 45.35 olarak hesaplandı.📌 Bu veriler, İstanbul’da yaşam maliyetinin aylık bazda yükselmeye devam ettiğini gösterirken, yıllık bazda fiyat artışlarının önemli seviyelere ulaştığını ortaya koydu.Hangi harcama gruplarında artış yaşandı?Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde en fazla artış yaşanan harcama grupları şunlar oldu:📌 Çeşitli mal ve hizmetler: yüzde 4.14📌 Lokanta ve oteller: yüzde 4.09📌 Konut harcamaları: yüzde 3.93📌 Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 3.41📌 Ev eşyası: yüzde 2.30📌 Eğitim: yüzde 1.98📌 Eğlence ve kültür: yüzde 1.48📌 Ulaştırma: yüzde 1.40📌 Alkollü içecekler ve tütün: yüzde 0.25📌 Giyim ve ayakkabı: yüzde 0.14📌 Sağlık harcamalarında ise yüzde -0.95 oranında azalış görüldü.📌 En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda (yüzde 4.14), en fazla düşüş ise sağlık harcamalarında yaşandı.Toptan fiyatlarda da artış devam ediyor📌 Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), Şubat 2025’te yüzde 2,33 oranında arttı.📌 Ocak ayında yüzde 2.83 artan endeksin yıllık bazdaki değişim oranı yüzde 35.10 olurken, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 48.61 olarak hesaplandı.Toptan fiyatlarda en fazla artış kimyevi maddelerde📌 Şubat 2025’te bir önceki aya göre toptan fiyatları en çok artan gruplar şunlar oldu:📍 Kimyevi maddeler: yüzde 8.91📍 Gıda maddeleri: yüzde 3.37📍 İnşaat malzemeleri: yüzde 2.29📍 Madenler: yüzde 1.77📍 İşlenmemiş maddeler: yüzde 1.11📍 Yakacak ve enerji: yüzde 0.57📌 Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.📌 Yıllık bazda en yüksek artış inşaat malzemelerinde (yüzde 95.42), mensucatta (yüzde 71.77) ve kimyevi maddelerde (yüzde 49.29) yaşandı.TÜİK enflasyon verileri 3 Mart’ta açıklanacak📌 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025’e ilişkin enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi saat 10:00’da açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/merakla-beklenen-adli-tip-raporu-geldi-inan-kiracin-fiili-ehliyeti-yerinde-degil-vasi-atanmali-1094105139.html
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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), i̇stanbul, tüi̇k, enflasyon, mart, şubat
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), i̇stanbul, tüi̇k, enflasyon, mart, şubat

İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu açıklandı: En fazla zam gelen harcama grupları belli oldu

13:21 01.03.2025
© FotoğrafStagflasyon ve ülke ekonomisinde yaratacağı tehlikeler
Stagflasyon ve ülke ekonomisinde yaratacağı tehlikeler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2025’e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul’da tüketici fiyatları şubatta yüzde 3,19 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 45,35 olarak kaydedildi. En fazla fiyat artışı mal ve hizmetler grubunda görülürken, sağlık harcamalarında düşüş yaşandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat 2025’te yüzde 3.19 oranında arttı.
📌 Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 45.35 olarak hesaplandı.
📌 Bu veriler, İstanbul’da yaşam maliyetinin aylık bazda yükselmeye devam ettiğini gösterirken, yıllık bazda fiyat artışlarının önemli seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

Hangi harcama gruplarında artış yaşandı?

Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde en fazla artış yaşanan harcama grupları şunlar oldu:
📌 Çeşitli mal ve hizmetler: yüzde 4.14
📌 Lokanta ve oteller: yüzde 4.09
📌 Konut harcamaları: yüzde 3.93
📌 Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 3.41
📌 Ev eşyası: yüzde 2.30
📌 Eğitim: yüzde 1.98
📌 Eğlence ve kültür: yüzde 1.48
📌 Ulaştırma: yüzde 1.40
📌 Alkollü içecekler ve tütün: yüzde 0.25
📌 Giyim ve ayakkabı: yüzde 0.14
📌 Sağlık harcamalarında ise yüzde -0.95 oranında azalış görüldü.
📌 En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda (yüzde 4.14), en fazla düşüş ise sağlık harcamalarında yaşandı.

Toptan fiyatlarda da artış devam ediyor

📌 Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), Şubat 2025’te yüzde 2,33 oranında arttı.
📌 Ocak ayında yüzde 2.83 artan endeksin yıllık bazdaki değişim oranı yüzde 35.10 olurken, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 48.61 olarak hesaplandı.

Toptan fiyatlarda en fazla artış kimyevi maddelerde

📌 Şubat 2025’te bir önceki aya göre toptan fiyatları en çok artan gruplar şunlar oldu:
📍 Kimyevi maddeler: yüzde 8.91
📍 Gıda maddeleri: yüzde 3.37
📍 İnşaat malzemeleri: yüzde 2.29
📍 Madenler: yüzde 1.77
📍 İşlenmemiş maddeler: yüzde 1.11
📍 Yakacak ve enerji: yüzde 0.57
📌 Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.
📌 Yıllık bazda en yüksek artış inşaat malzemelerinde (yüzde 95.42), mensucatta (yüzde 71.77) ve kimyevi maddelerde (yüzde 49.29) yaşandı.

TÜİK enflasyon verileri 3 Mart’ta açıklanacak

📌 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025’e ilişkin enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi saat 10:00’da açıklayacak.
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