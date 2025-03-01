https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-4-yasindaki-nazli-kayboldu-dere-kenarinda-terlik-bulundu-ikinci-bir-narin-vakasi-mi-1094103635.html

Denizli’de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu, dere kenarında terlik bulundu: İkinci bir Narin vakası mı?

Denizli’de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu, dere kenarında terlik bulundu: İkinci bir Narin vakası mı?

Sputnik Türkiye

Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kızın, güvenlik kamerası görüntülerinde dere kenarına doğru... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T11:21+0300

2025-03-01T11:21+0300

2025-03-01T11:21+0300

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Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde, 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, öğle saatlerinde evinin önünde oynarken kayboldu.Ailesi, küçük kızlarına ulaşamayınca durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde Nazlı’nın evden çıkıp demiryolu boyunca yürüdüğünü ve Aksu Deresi üzerindeki köprüye yöneldiğini tespit etti.Bu görüntüler üzerine ekipler, küçük kızın dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durarak arama çalışmalarını hızlandırdı.Nazlı’nın terlikleri dere kenarında bulundu📌 Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı balık adamlar, dere içinde arama çalışmalarına başladı.📌 Arama sırasında, Nazlı Şeşen’e ait olduğu belirlenen terlikler, dere kenarında bulundu.📌 Derenin su seviyesini düşürmek için Akbaş Barajı’nın kapakları kapatıldı.📌 Derenin debisinin yüksek olması, arama çalışmalarını zorlaştırırken ekipler bölgeyi titizlikle taramaya devam etti.Bölgedeki arama çalışmaları gece boyunca devam ettiNazlı’yı bulmak için Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Timi, Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleri ve jandarma arama köpekleri de çalışmalara katıldı.📌 Gönüllüler ve mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.📌 Ekipler, dronlar ve termal kameralar kullanarak gece boyunca aramalara devam etti.Nazlı’nın dereye düşüp düşmediği veya başka bir olayın yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmazken, ekipler küçük kızın bulunması için yoğun çaba harcıyor.Tüm gözler arama çalışmalarında📍 Nazlı Şeşen’in en son görüldüğü bölge titizlikle taranıyor.📍 Yetkililer, vatandaşlardan ve bölge halkından herhangi bir ipucu veya bilgi gelmesi halinde hemen jandarmaya bildirmelerini istedi.📍 Bölgedeki su akışının hızını azaltmak için ek önlemler alınmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/sanat-dunyasi-yasta-unlu-yonetmen-erhan-baytimur-hayatini-kaybetti-1094102959.html

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