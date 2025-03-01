https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/israil-suriyeyi-vurmakla-tehdit-etti-durzilere-saldirilmasina-izin-vermeyecegiz-1094115603.html
İsrail Suriye'yi vurmakla tehdit etti: 'Dürzilere saldırılmasına izin vermeyeceğiz'
İsrail Suriye'yi vurmakla tehdit etti: 'Dürzilere saldırılmasına izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriyeli Dürzilere yönelik bir saldırı olması durumunda Suriye'ye karşı harekete geçeceğini duyurdu. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T22:37+0300
2025-03-01T22:37+0300
2025-03-01T22:37+0300
dünya
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
i̇srail savunma bakanlığı
savunma bakanlığı
israel katz
ortadoğu
suriye
şam
i̇srail
dürziler
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İsrail Savunma Bakanlığı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriyeli Dürzilerin Şam'daki yeni yönetim tarafından hedef alınması halinde Suriye'ye saldırabileceği belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne savaş hazırlıklarını artırma emri verildiği belirtilen açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz, Şam'ın banliyölerinde bulunan ve Suriye rejim güçleri tarafından saldırıya uğrayan Caramana Dürzi yerleşim birimini savunmak üzere hazırlık yapılması talimatını verdi" ifadelerine yer verildi.İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise İsrail Savunma Kuvvetleri'ne birliklerini hazır tutma talimatı verildiği ifade edildi. Suriye yönetimine açık ve kesin bir uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Dürzilere yönelik herhangi bir saldırının korkunç sonuçları olacaktır” denildi.Basın Servisi tarafından aktarılan Savunma Bakanlığı açıklamasında “Suriye'deki radikal İslamcı terör rejiminin Dürzilere saldırmasına izin vermeyeceğiz. Rejim Dürzileri vurmaya cüret ederse karşılığını görecektir. Suriye'deki radikal İslamcı terörist rejimin Dürzileri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/nato-genel-sekreteri-rutte-zelenskiyin-trump-ile-iliskilerini-duzeltmesi-gerekiyor-1094114253.html
suriye
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i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, israel katz, ortadoğu, suriye, şam, i̇srail, dürziler
i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, israel katz, ortadoğu, suriye, şam, i̇srail, dürziler
İsrail Suriye'yi vurmakla tehdit etti: 'Dürzilere saldırılmasına izin vermeyeceğiz'
İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriyeli Dürzilere yönelik bir saldırı olması durumunda Suriye'ye karşı harekete geçeceğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriyeli Dürzilerin Şam'daki yeni yönetim tarafından hedef alınması halinde Suriye'ye saldırabileceği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne savaş hazırlıklarını artırma emri verildiği belirtilen açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz, Şam'ın banliyölerinde bulunan ve Suriye rejim güçleri tarafından saldırıya uğrayan Caramana Dürzi yerleşim birimini savunmak üzere hazırlık yapılması talimatını verdi" ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise İsrail Savunma Kuvvetleri'ne birliklerini hazır tutma talimatı verildiği ifade edildi. Suriye yönetimine açık ve kesin bir uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Dürzilere yönelik herhangi bir saldırının korkunç sonuçları olacaktır” denildi.
Basın Servisi tarafından aktarılan Savunma Bakanlığı açıklamasında “Suriye'deki radikal İslamcı terör rejiminin Dürzilere saldırmasına izin vermeyeceğiz. Rejim Dürzileri vurmaya cüret ederse karşılığını görecektir. Suriye'deki radikal İslamcı terörist rejimin Dürzileri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” denildi.