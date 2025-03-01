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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu, ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.📌 Hastane odasında serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Şefkatli, yaşadığı rahatsızlığı duyurdu.Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.'Gece boyunca karın ağrısından kıvrandım'📌 Yasemin Şefkatli, hastane yatağında çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:🗣 "Dün gece karın ağrısından kıvranıyordum. İdo sağ olsun hastaneye getirdi. Bugün daha iyiyim, midemi üşütmüşüm."Bu açıklama üzerine hayranları ve takipçileri, ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin mutlu aile tablosu📌 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.📌 22 Ocak 2024’te ikiz oğullarını kucaklarına alan çift, büyük bir mutluluk yaşamıştı.📌 Genç çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı📌 Şefkatli’nin paylaşımına binlerce "Geçmiş olsun" yorumu geldi.📌 Ünlü isim, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek takipçilerini rahatlattı.📌 Hastaneden taburcu olup olmadığı konusunda ise henüz net bir bilgi verilmedi.
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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hastaneye kaldırıldı

11:42 01.03.2025
© FotoğrafYasemin Şefkatli, İdo tatlıses
Yasemin Şefkatli, İdo tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© Fotoğraf
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Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şefkatli, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu, ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.
📌 Hastane odasında serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Şefkatli, yaşadığı rahatsızlığı duyurdu.
Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

'Gece boyunca karın ağrısından kıvrandım'

📌 Yasemin Şefkatli, hastane yatağında çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:
🗣 "Dün gece karın ağrısından kıvranıyordum. İdo sağ olsun hastaneye getirdi. Bugün daha iyiyim, midemi üşütmüşüm."
Bu açıklama üzerine hayranları ve takipçileri, ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin mutlu aile tablosu

📌 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
📌 22 Ocak 2024’te ikiz oğullarını kucaklarına alan çift, büyük bir mutluluk yaşamıştı.
📌 Genç çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı

📌 Şefkatli’nin paylaşımına binlerce "Geçmiş olsun" yorumu geldi.
📌 Ünlü isim, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek takipçilerini rahatlattı.
📌 Hastaneden taburcu olup olmadığı konusunda ise henüz net bir bilgi verilmedi.
Savaş Zafer Soydan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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