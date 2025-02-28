https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/tff-tahkim-kurulundan-yeni-karar-mourinhoya-verilen-4-maclik-cezayi-2-maca-dusurdu-1094097409.html
TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık men etme cezasını 2 maça indirdi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T21:03+0300
2025-02-28T21:03+0300
2025-02-28T21:03+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
tahkim kurulu
jose mourinho
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası vermişti. TFF tahkim Kurulu ise 4 maçlık cezanın 2 maça düşürülmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/mourinhodan-galatasaraya-milyonluk-tazminat-davasi-1094095798.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, jose mourinho
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, jose mourinho
TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık men etme cezasını 2 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası vermişti. TFF tahkim Kurulu ise 4 maçlık cezanın 2 maça düşürülmesine karar verdi.