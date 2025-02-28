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TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık men etme cezasını 2 maça indirdi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası vermişti. TFF tahkim Kurulu ise 4 maçlık cezanın 2 maça düşürülmesine karar verdi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, jose mourinho
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, jose mourinho

TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü

21:03 28.02.2025
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık men etme cezasını 2 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası vermişti. TFF tahkim Kurulu ise 4 maçlık cezanın 2 maça düşürülmesine karar verdi.
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