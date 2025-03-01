https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/futbolda-kurallar-degisiyor-ifab-yeni-duzenlemeleri-duyurdu-1094111203.html
Futbolda kurallar değişiyor: IFAB, yeni düzenlemeleri duyurdu
Futbolda kurallar değişiyor: IFAB, yeni düzenlemeleri duyurdu
Sputnik Türkiye
IFAB, 1 Temmuz 2025'te geçerli olacak futbol kurallarında önemli değişiklikler duyurdu. Yeni düzenlemeler, oyunun hızını artırmayı ve adaleti sağlamayı... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T17:51+0300
2025-03-01T17:51+0300
2025-03-01T17:51+0300
spor
ifab
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kural
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yaptığı açıklamayla futbol oyununda önemli değişiklikler duyurdu. Bu yeni kuralların oyunun temposunu artırmayı, adil bir oyun ortamı sağlamayı ve futbolun dinamik yapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. İşte 2025'te geçerli olacak en önemli futbol kuralı değişiklikleri:Kalecilerin topla oynama süresi uzatıldıHakemle iletişim sadece kaptanlara açık olacakOfsayt kuralında yeniliklerVAR kararları artık anons edilecekIFAB tarafından duyurulan bu değişiklikler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/galatasaray-tff-baskani-ve-tahkim-kurulu-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1094107072.html
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Futbolda kurallar değişiyor: IFAB, yeni düzenlemeleri duyurdu
IFAB, 1 Temmuz 2025'te geçerli olacak futbol kurallarında önemli değişiklikler duyurdu. Yeni düzenlemeler, oyunun hızını artırmayı ve adaleti sağlamayı hedefliyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yaptığı açıklamayla futbol oyununda önemli değişiklikler duyurdu. Bu yeni kuralların oyunun temposunu artırmayı, adil bir oyun ortamı sağlamayı ve futbolun dinamik yapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. İşte 2025'te geçerli olacak en önemli futbol kuralı değişiklikleri:
Kalecilerin topla oynama süresi uzatıldı
Önceki Kural:
Kalecilerin topu ellerinde tutma süresi 6 saniye ile sınırlıydı.
Yeni Kural:
Kalecilerin topu ellerinde tutma süresi 8 saniyeye çıkarıldı. Bu sürenin aşılması durumunda, rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Bu değişiklik, oyun akışını hızlandırmayı hedefliyor.
Hakemle iletişim sadece kaptanlara açık olacak
Önceki Uygulama:
Teknik direktörler ve oyuncular hakemlerle doğrudan iletişim kurabiliyordu.
Yeni Kural:
Artık sadece takım kaptanları hakemlerle doğrudan iletişim kurabilecek. Bu adım, oyun disiplinini artırarak oyun içindeki karışıklıkları en aza indirecek.
Ofsayt kuralında yenilikler
Önerilen Değişiklik:
Arsène Wenger tarafından önerilen yeni ofsayt kuralı, hücum oyuncusunun vücudunun tamamen savunma oyuncusundan önde olması durumunda ofsayt kararı verilmesini öngörüyor. Bu değişiklik, bazı FIFA maçlarında test edilecek ve gelecekteki uygulamaları belirleyecek.
VAR kararları artık anons edilecek
Önceki Uygulama:
Hakemler, VAR incelemeleri sonrasında genellikle işaretlerle kararlarını bildiriyordu.
Yeni Kural:
Hakemler, VAR kararlarını stadyumda anons yaparak duyuracak. Bu uygulama, seyircilerin kararları daha kolay anlamasını sağlayacak ve şeffaflığı artıracak.
IFAB tarafından duyurulan bu değişiklikler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.