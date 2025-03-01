https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/futbolda-kurallar-degisiyor-ifab-yeni-duzenlemeleri-duyurdu-1094111203.html

Futbolda kurallar değişiyor: IFAB, yeni düzenlemeleri duyurdu

Futbolda kurallar değişiyor: IFAB, yeni düzenlemeleri duyurdu

Sputnik Türkiye

IFAB, 1 Temmuz 2025'te geçerli olacak futbol kurallarında önemli değişiklikler duyurdu. Yeni düzenlemeler, oyunun hızını artırmayı ve adaleti sağlamayı... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T17:51+0300

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spor

ifab

fifa

var

kural

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yaptığı açıklamayla futbol oyununda önemli değişiklikler duyurdu. Bu yeni kuralların oyunun temposunu artırmayı, adil bir oyun ortamı sağlamayı ve futbolun dinamik yapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. İşte 2025'te geçerli olacak en önemli futbol kuralı değişiklikleri:Kalecilerin topla oynama süresi uzatıldıHakemle iletişim sadece kaptanlara açık olacakOfsayt kuralında yeniliklerVAR kararları artık anons edilecekIFAB tarafından duyurulan bu değişiklikler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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