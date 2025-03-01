https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/disisleri-bakani-lavrov-macar-mevkidasi-szijjarto-ile-turkakim-saldiri-girisimini-gorustu-1094114032.html
Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile TürkAkım saldırı girişimini görüştü
Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile TürkAkım saldırı girişimini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Lavrov'un Macaristan Macar Bakan Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'in TürkAkım... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T20:51+0300
2025-03-01T20:51+0300
2025-03-01T20:58+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
peter szijjarto
avrupa komisyonu
türk akımı
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan tarafının girişimiyle gerçekleştirilen görüşmede, Macar Bakan Szijjarto'nun Kiev rejiminin Türk Akımı altyapısına yönelik saldırı girişimleriyle ilgili değerlendirmelerle ilgilendiği" belirtildi.Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'na yönelik saldırısının ardından Avrupa Komisyonu'nu açıklama yapmaya çağrıldı.Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomi İlişkileri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'ndan Kiev'in TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kompresör istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili bir açıklama talep etti. Szijjarto, bu altyapının güvenliğinin Avrupa Komisyonu tarafından verilen garantilerden biri olduğunu vurguladığı açıklamasında bu garanti olmadan Mart ayında Rusya karşıtı yaptırımları genişletmeyi reddetmişti.Szijjarto yaptığı paylaşımda, “Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne giden altyapıya saldırmayacağına dair bir garanti vermişti. Bu nedenle, komisyonu kendisine verilen garantiyi yerine getirip getirmediğini derhal açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1094109187.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, peter szijjarto, avrupa komisyonu, türk akımı, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, peter szijjarto, avrupa komisyonu, türk akımı, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile TürkAkım saldırı girişimini görüştü
20:51 01.03.2025 (güncellendi: 20:58 01.03.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Lavrov'un Macaristan Macar Bakan Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'in TürkAkım altyapısına yönelik terörist saldırı girişimlerini değerlendirdiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan tarafının girişimiyle gerçekleştirilen görüşmede, Macar Bakan Szijjarto'nun Kiev rejiminin Türk Akımı altyapısına yönelik saldırı girişimleriyle ilgili değerlendirmelerle ilgilendiği" belirtildi.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'na yönelik saldırısının ardından Avrupa Komisyonu'nu açıklama yapmaya çağrıldı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomi İlişkileri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'ndan Kiev'in TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kompresör istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili bir açıklama talep etti. Szijjarto, bu altyapının güvenliğinin Avrupa Komisyonu tarafından verilen garantilerden biri olduğunu vurguladığı açıklamasında bu garanti olmadan Mart ayında Rusya karşıtı yaptırımları genişletmeyi reddetmişti.
Szijjarto yaptığı paylaşımda, “Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne giden altyapıya saldırmayacağına dair bir garanti vermişti. Bu nedenle, komisyonu kendisine verilen garantiyi yerine getirip getirmediğini derhal açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.