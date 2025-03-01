Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuz daima hazır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:11
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/cumhurbaskani-erdogan-bugun-her-alanda-guclu-kudretli-muessir-ve-kolu-uzun-bir-turkiye-var-1094113744.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuz daima hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuz daima hazır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit aileleri ile iftar programında konuştu. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T20:30+0300
2025-03-01T20:44+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ankara-buyuksehir-belediyesi-halka-uygun-fiyatli-et-satacak-3-martta-25-ilcede-hizmet-vermeye-1094113585.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan
türkiye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuz daima hazır

20:30 01.03.2025 (güncellendi: 20:44 01.03.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit aileleri ile iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var.
Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz.
Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz.
Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var.
Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz.
Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir.
Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider.
Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.
Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir.
Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz.
Kazanan, pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı evlatlarımız olacak.
Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak.
Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.
Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır.
Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
20:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала