https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ankara-buyuksehir-belediyesi-halka-uygun-fiyatli-et-satacak-3-martta-25-ilcede-hizmet-vermeye-1094113585.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 Mart'tan itibaren piyasanın altında et ve kıyma satacağını bildirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ankara

abb

mansur yavaş

kahramankazan

çubuk

ayaş

ankara halk ekmek

et

ankara büyükşehir belediyesi

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan bereketinin başkentin sofralarında olduğunu belirterek 3 Mart'ta uygun fiyatlı et satışının başlayacağını duyurdu."Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor" cümlesini kaydeden kullanan Yavaş, 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etin Ankaralılarla buluşturulacağını kaydetti.Mansur Yavaş, mobil marketlerin 25 ilçede hizmet vereceğini de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mansur-yavas-sokaklarimiz-bazen-camur-olabilir-ama-yonetim-anlayisimiz-tertemiz-1093675984.html

türki̇ye

ankara

kahramankazan

çubuk

ayaş

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ankara, abb, mansur yavaş, kahramankazan, çubuk, ayaş, ankara halk ekmek, et, ankara büyükşehir belediyesi