https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ankara-buyuksehir-belediyesi-halka-uygun-fiyatli-et-satacak-3-martta-25-ilcede-hizmet-vermeye-1094113585.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 Mart'tan itibaren piyasanın altında et ve kıyma satacağını bildirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T20:08+0300
2025-03-01T20:08+0300
2025-03-01T20:08+0300
türki̇ye
ankara
abb
mansur yavaş
kahramankazan
çubuk
ayaş
ankara halk ekmek
et
ankara büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72bed9be21c7b7146b233619a52d2532.jpg
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan bereketinin başkentin sofralarında olduğunu belirterek 3 Mart'ta uygun fiyatlı et satışının başlayacağını duyurdu."Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor" cümlesini kaydeden kullanan Yavaş, 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etin Ankaralılarla buluşturulacağını kaydetti.Mansur Yavaş, mobil marketlerin 25 ilçede hizmet vereceğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mansur-yavas-sokaklarimiz-bazen-camur-olabilir-ama-yonetim-anlayisimiz-tertemiz-1093675984.html
türki̇ye
ankara
kahramankazan
çubuk
ayaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b0993153ea8f5be92d0ac291c1994b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, abb, mansur yavaş, kahramankazan, çubuk, ayaş, ankara halk ekmek, et, ankara büyükşehir belediyesi
ankara, abb, mansur yavaş, kahramankazan, çubuk, ayaş, ankara halk ekmek, et, ankara büyükşehir belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 Mart'tan itibaren piyasanın altında et ve kıyma satacağını bildirdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan bereketinin başkentin sofralarında olduğunu belirterek 3 Mart'ta uygun fiyatlı et satışının başlayacağını duyurdu.
"Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor" cümlesini kaydeden kullanan Yavaş, 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etin Ankaralılarla buluşturulacağını kaydetti.
Mansur Yavaş, mobil marketlerin 25 ilçede hizmet vereceğini de ekledi.