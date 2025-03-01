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Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 Mart'tan itibaren piyasanın altında et ve kıyma satacağını bildirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan bereketinin başkentin sofralarında olduğunu belirterek 3 Mart'ta uygun fiyatlı et satışının başlayacağını duyurdu."Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor" cümlesini kaydeden kullanan Yavaş, 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etin Ankaralılarla buluşturulacağını kaydetti.Mansur Yavaş, mobil marketlerin 25 ilçede hizmet vereceğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mansur-yavas-sokaklarimiz-bazen-camur-olabilir-ama-yonetim-anlayisimiz-tertemiz-1093675984.html
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ankara, abb, mansur yavaş, kahramankazan, çubuk, ayaş, ankara halk ekmek, et, ankara büyükşehir belediyesi
ankara, abb, mansur yavaş, kahramankazan, çubuk, ayaş, ankara halk ekmek, et, ankara büyükşehir belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi halka uygun fiyatlı et satacak: 3 Mart'ta 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak

20:08 01.03.2025
© AA / Harun ÖzalpAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA / Harun Özalp
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 Mart'tan itibaren piyasanın altında et ve kıyma satacağını bildirdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan bereketinin başkentin sofralarında olduğunu belirterek 3 Mart'ta uygun fiyatlı et satışının başlayacağını duyurdu.
"Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor" cümlesini kaydeden kullanan Yavaş, 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etin Ankaralılarla buluşturulacağını kaydetti.
Mansur Yavaş, mobil marketlerin 25 ilçede hizmet vereceğini de ekledi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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