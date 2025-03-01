https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/besiktasin-toplam-borcu-14-milyar-918-milyon-tl-olarak-aciklandi-1094104826.html
Beşiktaş’ın toplam borcu 14 milyar 918 milyon TL olarak açıklandı
Beşiktaş’ın toplam borcu 14 milyar 918 milyon TL olarak açıklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T11:53+0300
2025-03-01T11:53+0300
2025-03-01T12:17+0300
spor
beşiktaş
tl
borç
borç limiti
borç yapılandırma
ekonomi
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Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, bugün saat 10.30'da gerçekleştirildi. Kulübün mali durumu ve gelecek planlarının ele alındığı toplantı büyük ilgi gördü.Toplantıda, Beşiktaş’ın Kasım 2024 itibarıyla toplam borcu açıklandı.Beşiktaş’ın borcu 14.9 milyar TL’ye ulaştı!📌 Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün güncel mali tablosunu paylaştı.📌 Tiryaki, Kasım 2024 itibarıyla Beşiktaş’ın toplam borcunun tam olarak 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu duyurdu.📌 Bu açıklama, Beşiktaş camiasında büyük yankı uyandırdı. Kulübün mali yapısındaki bu tablo, finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir konu olarak gündeme geldi.Beşiktaş’ın finansal durumu tartışılıyor📌 Beşiktaş’ın artan borç yükü, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından endişeyle karşılandı.📌 Kulüp yönetiminin, mali yapıyı güçlendirmek ve borçları azaltmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.📌 Özellikle sponsorluk anlaşmaları, transfer politikaları ve gelir artırıcı projelerin gündeme gelmesi bekleniyor.Divan Kurulu toplantısında neler konuşuldu?📍 Beşiktaş’ın mali tablosu detaylı şekilde ele alındı.📍 Kulübün geleceğe yönelik ekonomik planları tartışıldı.📍 Borçların nasıl yönetileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ryan-babelden-galatasaray-icin-sasirtan-itiraf-bazi-maclari-hakemler-sayesinde-kazandik-1094101228.html
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beşiktaş, tl, borç, borç limiti, borç yapılandırma, ekonomi
beşiktaş, tl, borç, borç limiti, borç yapılandırma, ekonomi
Beşiktaş’ın toplam borcu 14 milyar 918 milyon TL olarak açıklandı
11:53 01.03.2025 (güncellendi: 12:17 01.03.2025)
Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, bugün saat 10.30'da gerçekleştirildi. Kulübün mali durumu ve gelecek planlarının ele alındığı toplantı büyük ilgi gördü.
Toplantıda, Beşiktaş’ın Kasım 2024 itibarıyla toplam borcu açıklandı.
Beşiktaş’ın borcu 14.9 milyar TL’ye ulaştı!
📌 Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün güncel mali tablosunu paylaştı.
📌 Tiryaki, Kasım 2024 itibarıyla Beşiktaş’ın toplam borcunun tam olarak 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu duyurdu.
📌 Bu açıklama, Beşiktaş camiasında büyük yankı uyandırdı. Kulübün mali yapısındaki bu tablo, finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir konu olarak gündeme geldi.
Beşiktaş’ın finansal durumu tartışılıyor
📌 Beşiktaş’ın artan borç yükü, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından endişeyle karşılandı.
📌 Kulüp yönetiminin, mali yapıyı güçlendirmek ve borçları azaltmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
📌 Özellikle sponsorluk anlaşmaları, transfer politikaları ve gelir artırıcı projelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Divan Kurulu toplantısında neler konuşuldu?
📍 Beşiktaş’ın mali tablosu detaylı şekilde ele alındı.
📍 Kulübün geleceğe yönelik ekonomik planları tartışıldı.
📍 Borçların nasıl yönetileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı.