https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mansur-yavas-sokaklarimiz-bazen-camur-olabilir-ama-yonetim-anlayisimiz-tertemiz-1093675984.html
Mansur Yavaş: Sokaklarımız bazen çamur olabilir ama yönetim anlayışımız tertemiz
Mansur Yavaş: Sokaklarımız bazen çamur olabilir ama yönetim anlayışımız tertemiz
Sputnik Türkiye
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor" açıklamasına, "Biz Ankara’da... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T17:07+0300
2025-02-14T17:07+0300
2025-02-14T17:07+0300
politika
mansur yavaş
politika
belediye başkanı
belediye
ankara
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ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından uçakta gazetecilere yaptığı "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" açıklamasına tepki gösterdi.Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/imamoglu-mansur-yavas-bu-kosullarda-aday-olmayi-dusunmedigini-ifade-etti-1093623411.html
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mansur yavaş, politika, belediye başkanı, belediye, ankara
mansur yavaş, politika, belediye başkanı, belediye, ankara
Mansur Yavaş: Sokaklarımız bazen çamur olabilir ama yönetim anlayışımız tertemiz
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor" açıklamasına, "Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir bazı eksikliklerimiz de. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından uçakta gazetecilere yaptığı "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" açıklamasına tepki gösterdi.
Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimizde. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir. Ankaralıların güvenini yüzde 60’ın üzerinde almış bir belediye olarak, algılarla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Bizim tek dayanağımız halkın iradesidir, tek hesabını verdiğimiz makam da Ankaralıların vicdanıdır."