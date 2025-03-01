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AK Parti'den belediye ve teşkilatlara yazı: Ramazan'a uygun olarak boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı
AK Parti'den belediye ve teşkilatlara yazı: Ramazan'a uygun olarak boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı
Sputnik Türkiye
AK Parti, Ramazan ayı kapsamında belediyelere ve teşkilatlarına 10 maddelik bir genelge gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzalı genelgede... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T16:25+0300
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ekonomi̇
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ak parti
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AK Parti, Ramazan ayı süresince belediyeler ve teşkilatların uygulaması gereken kuralları içeren 10 maddelik bir genelge yayımladı.📌 Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzasıyla gönderilen genelgede, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi ve toplumsal hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.📌 Boykot çağrıları da genelgede yer aldı. Gazze ve diğer zulüm gören Müslüman toplumlara destek amacıyla boykot edilen ürünlerin etkinliklerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.Denetimler ve boykot çağrısı öne çıktıGenelgede özellikle şu konulara dikkat çekildi:📍 Belediyelerin düzenlediği etkinliklerin Ramazan ayının ruhuna uygun olması sağlanmalı.📍 Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler artırılmalı.📍 Boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı.📍 Konuşmacı ve sanatçılar, milli ve manevi değerlere uygun şekilde belirlenmeli.Yardımlarda mahremiyet vurgusu📌 Genelgede en dikkat çeken maddelerden biri, yardım faaliyetlerinin mahremiyet içinde yapılması oldu.📌 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımların, kimseyi incitmeyecek şekilde dağıtılması gerektiği belirtildi.📌 Belediye başkanlarının "Gönül Sofraları" konseptiyle iftarlara katılması, vatandaşlarla birebir temas kurması ve dezavantajlı grupların iftar programlarında unutulmaması istendi.Şehit aileleri ve gençlere özel programlar düzenlenecek📌 Şehit aileleri ve gaziler için özel iftar programları düzenlenmesi gerektiği belirtilirken, gençler, üniversite öğrencileri, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için de özel etkinlikler yapılması istendi.📌 Kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri ve meclis üyelerinin belediye programlarına aktif olarak katılım sağlaması gerektiği de genelgede yer aldı.Ramazan ayı İçin AK Parti’den net mesaj📌 AK Parti, teşkilatlara gönderdiği genelgeyle, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı ön planda tutmayı ve belediyelerin bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlıyor.📌 Denetimlerin sıkılaştırılması, yardım organizasyonlarının hassasiyetle yürütülmesi ve etkinliklerin toplumsal değerlere uygun düzenlenmesi talimatı verildi.
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gazze, mustafa demir, ak parti, boykot, i̇srail'i boykot, ramazan, i̇ftar, iftar, iftar yemeği, i̇ftar yemeği

AK Parti'den belediye ve teşkilatlara yazı: Ramazan'a uygun olarak boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı

16:25 01.03.2025
© AA / Mohamed El-ShahedRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA / Mohamed El-Shahed
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AK Parti, Ramazan ayı kapsamında belediyelere ve teşkilatlarına 10 maddelik bir genelge gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzalı genelgede, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinlikler düzenlenmesi, fahiş fiyat denetimlerinin artırılması ve yardımlarda mahremiyete dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
AK Parti, Ramazan ayı süresince belediyeler ve teşkilatların uygulaması gereken kuralları içeren 10 maddelik bir genelge yayımladı.
📌 Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzasıyla gönderilen genelgede, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi ve toplumsal hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
📌 Boykot çağrıları da genelgede yer aldı. Gazze ve diğer zulüm gören Müslüman toplumlara destek amacıyla boykot edilen ürünlerin etkinliklerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Denetimler ve boykot çağrısı öne çıktı

Genelgede özellikle şu konulara dikkat çekildi:
📍 Belediyelerin düzenlediği etkinliklerin Ramazan ayının ruhuna uygun olması sağlanmalı.
📍 Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler artırılmalı.
📍 Boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı.
📍 Konuşmacı ve sanatçılar, milli ve manevi değerlere uygun şekilde belirlenmeli.

Yardımlarda mahremiyet vurgusu

📌 Genelgede en dikkat çeken maddelerden biri, yardım faaliyetlerinin mahremiyet içinde yapılması oldu.
📌 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımların, kimseyi incitmeyecek şekilde dağıtılması gerektiği belirtildi.
📌 Belediye başkanlarının "Gönül Sofraları" konseptiyle iftarlara katılması, vatandaşlarla birebir temas kurması ve dezavantajlı grupların iftar programlarında unutulmaması istendi.

Şehit aileleri ve gençlere özel programlar düzenlenecek

📌 Şehit aileleri ve gaziler için özel iftar programları düzenlenmesi gerektiği belirtilirken, gençler, üniversite öğrencileri, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için de özel etkinlikler yapılması istendi.
📌 Kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri ve meclis üyelerinin belediye programlarına aktif olarak katılım sağlaması gerektiği de genelgede yer aldı.

Ramazan ayı İçin AK Parti’den net mesaj

📌 AK Parti, teşkilatlara gönderdiği genelgeyle, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı ön planda tutmayı ve belediyelerin bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlıyor.
📌 Denetimlerin sıkılaştırılması, yardım organizasyonlarının hassasiyetle yürütülmesi ve etkinliklerin toplumsal değerlere uygun düzenlenmesi talimatı verildi.
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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