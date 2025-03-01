https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ak-partiden-belediye-ve-teskilatlara-yazi-ramazana-uygun-olarak-boykot-edilen-urunler-etkinliklerde-1094108348.html

AK Parti'den belediye ve teşkilatlara yazı: Ramazan'a uygun olarak boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı

AK Parti'den belediye ve teşkilatlara yazı: Ramazan'a uygun olarak boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı

Sputnik Türkiye

AK Parti, Ramazan ayı kapsamında belediyelere ve teşkilatlarına 10 maddelik bir genelge gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzalı genelgede... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T16:25+0300

2025-03-01T16:25+0300

2025-03-01T16:25+0300

ekonomi̇

gazze

mustafa demir

ak parti

boykot

i̇srail'i boykot

ramazan

i̇ftar

iftar

iftar yemeği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c883c522429c093da8c7d3ecb6a7f83.jpg

AK Parti, Ramazan ayı süresince belediyeler ve teşkilatların uygulaması gereken kuralları içeren 10 maddelik bir genelge yayımladı.📌 Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzasıyla gönderilen genelgede, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi ve toplumsal hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.📌 Boykot çağrıları da genelgede yer aldı. Gazze ve diğer zulüm gören Müslüman toplumlara destek amacıyla boykot edilen ürünlerin etkinliklerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.Denetimler ve boykot çağrısı öne çıktıGenelgede özellikle şu konulara dikkat çekildi:📍 Belediyelerin düzenlediği etkinliklerin Ramazan ayının ruhuna uygun olması sağlanmalı.📍 Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler artırılmalı.📍 Boykot edilen ürünler etkinliklerde kullanılmamalı.📍 Konuşmacı ve sanatçılar, milli ve manevi değerlere uygun şekilde belirlenmeli.Yardımlarda mahremiyet vurgusu📌 Genelgede en dikkat çeken maddelerden biri, yardım faaliyetlerinin mahremiyet içinde yapılması oldu.📌 İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımların, kimseyi incitmeyecek şekilde dağıtılması gerektiği belirtildi.📌 Belediye başkanlarının "Gönül Sofraları" konseptiyle iftarlara katılması, vatandaşlarla birebir temas kurması ve dezavantajlı grupların iftar programlarında unutulmaması istendi.Şehit aileleri ve gençlere özel programlar düzenlenecek📌 Şehit aileleri ve gaziler için özel iftar programları düzenlenmesi gerektiği belirtilirken, gençler, üniversite öğrencileri, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için de özel etkinlikler yapılması istendi.📌 Kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri ve meclis üyelerinin belediye programlarına aktif olarak katılım sağlaması gerektiği de genelgede yer aldı.Ramazan ayı İçin AK Parti’den net mesaj📌 AK Parti, teşkilatlara gönderdiği genelgeyle, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı ön planda tutmayı ve belediyelerin bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlıyor.📌 Denetimlerin sıkılaştırılması, yardım organizasyonlarının hassasiyetle yürütülmesi ve etkinliklerin toplumsal değerlere uygun düzenlenmesi talimatı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2030da-cifte-ramazan-mi-olacak-ayni-yilda-2-kez-oruc-tutulacak-mi-1094092578.html

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, mustafa demir, ak parti, boykot, i̇srail'i boykot, ramazan, i̇ftar, iftar, iftar yemeği, i̇ftar yemeği