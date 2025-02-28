https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2030da-cifte-ramazan-mi-olacak-ayni-yilda-2-kez-oruc-tutulacak-mi-1094092578.html

2030'da çifte Ramazan mı olacak? Aynı yılda 2 kez oruç tutulacak mı?

2030'da çifte Ramazan mı olacak? Aynı yılda 2 kez oruç tutulacak mı?

Sputnik Türkiye

2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak! Hicri ve Miladi takvim farkı nedeniyle ilk Ramazan Ocak'ta, ikinci Ramazan ise Aralık'ta başlayacak. Peki, 2030’da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı? 2 kere mi Ramazan olacak?

2025-02-28T17:21+0300

2025-02-28T17:21+0300

2025-02-28T17:21+0300

türki̇ye

ramazan

i̇ftar

sahur

2030 ramazan ayı

oruç

diyanet i̇şleri başkanlığı

ramazan bayramı

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On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Müslümanlar bu gece ilk sahur için kalkacak, yarın ise ilk iftar yapılacak. İlk imsak Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar ise 18.02'de gerçekleşecek. Bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan başlarken "2030'da Ramazan 2 kere mi olacak", "2030’da iki kez Ramazan orucu mu tutulacak" soruları da gündeme geldi. 2030 Ramazan 2 kere mi olacak?Bunun nedeni, Hicri takvimin Miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün kısa olması. Bu fark nedeniyle, her yıl Ramazan ayı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor.Bu hesaplamalar sonucunda, 2030 yılında iki Ramazan ayı yaşanacak. İlk Ramazan 5 Ocak 2030’da, ikinci Ramazan ise 26 Aralık 2030’da başlayacak.2030'da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı?2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutulacak. İlk oruç dönemi Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sona erecek, ikinci oruç dönemi ise Aralık ayında başlayıp 2031’in Ocak ayına sarkacak.

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ramazan, i̇ftar, sahur, 2030 ramazan ayı, oruç, diyanet i̇şleri başkanlığı, ramazan bayramı