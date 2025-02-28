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2030'da çifte Ramazan mı olacak? Aynı yılda 2 kez oruç tutulacak mı?
2030'da çifte Ramazan mı olacak? Aynı yılda 2 kez oruç tutulacak mı?
Sputnik Türkiye
2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak! Hicri ve Miladi takvim farkı nedeniyle ilk Ramazan Ocak'ta, ikinci Ramazan ise Aralık'ta başlayacak. Peki, 2030’da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı? 2 kere mi Ramazan olacak?
2025-02-28T17:21+0300
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türki̇ye
ramazan
i̇ftar
sahur
2030 ramazan ayı
oruç
diyanet i̇şleri başkanlığı
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On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Müslümanlar bu gece ilk sahur için kalkacak, yarın ise ilk iftar yapılacak. İlk imsak Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar ise 18.02'de gerçekleşecek. Bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan başlarken "2030'da Ramazan 2 kere mi olacak", "2030’da iki kez Ramazan orucu mu tutulacak" soruları da gündeme geldi. 2030 Ramazan 2 kere mi olacak?Bunun nedeni, Hicri takvimin Miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün kısa olması. Bu fark nedeniyle, her yıl Ramazan ayı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor.Bu hesaplamalar sonucunda, 2030 yılında iki Ramazan ayı yaşanacak. İlk Ramazan 5 Ocak 2030’da, ikinci Ramazan ise 26 Aralık 2030’da başlayacak.2030'da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı?2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutulacak. İlk oruç dönemi Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sona erecek, ikinci oruç dönemi ise Aralık ayında başlayıp 2031’in Ocak ayına sarkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/iftar-sofrasi-kurmak-gecen-yila-gore-yuzde-45-daha-pahali-mutfak-harcamasi-10-bin-tlyi-asti-1094084637.html
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ramazan, i̇ftar, sahur, 2030 ramazan ayı, oruç, diyanet i̇şleri başkanlığı, ramazan bayramı
ramazan, i̇ftar, sahur, 2030 ramazan ayı, oruç, diyanet i̇şleri başkanlığı, ramazan bayramı

2030'da çifte Ramazan mı olacak? Aynı yılda 2 kez oruç tutulacak mı?

17:21 28.02.2025
© AA / Orhan TaşkıranRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Orhan Taşkıran
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"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Ramazan ayının gelişiyle birlikte "2030'da Ramazan ayı 2 kez mi olacak" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2030 yılı, Ramazan ayının 2 kez yaşanacağı ender yıllardan biri olacak. Peki, 2030’da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı? İşte detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Müslümanlar bu gece ilk sahur için kalkacak, yarın ise ilk iftar yapılacak. İlk imsak Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar ise 18.02'de gerçekleşecek. Bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Diyanet, 2024 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan başlarken "2030'da Ramazan 2 kere mi olacak", "2030’da iki kez Ramazan orucu mu tutulacak" soruları da gündeme geldi.

2030 Ramazan 2 kere mi olacak?

Bunun nedeni, Hicri takvimin Miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün kısa olması. Bu fark nedeniyle, her yıl Ramazan ayı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor.
Bu hesaplamalar sonucunda, 2030 yılında iki Ramazan ayı yaşanacak. İlk Ramazan 5 Ocak 2030’da, ikinci Ramazan ise 26 Aralık 2030’da başlayacak.

2030'da 2 kez Ramazan orucu tutulacak mı?

2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutulacak. İlk oruç dönemi Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sona erecek, ikinci oruç dönemi ise Aralık ayında başlayıp 2031’in Ocak ayına sarkacak.
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