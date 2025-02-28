https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ziraat-turkiye-kupasinda-dev-eslesmeler-geliyor-ceyrek-final-maclari-ne-zaman-1094054853.html
Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler geliyor: Çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler geliyor: Çeyrek final maçları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor! Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor’un rakipleri, 6 Mart 2025’te yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Çeyrek final maçları 1-3 Nisan’da oynanacak.
2025-02-28T07:37+0300
2025-02-28T07:37+0300
2025-02-28T07:37+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
trabzonspor
göztepe
beşiktaş
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak kura çekimiyle, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı netleşecek.Seri başı olarak kura çekimine katılacak takımlar:✅ Trabzonspor✅ Fenerbahçe✅ Konyaspor✅ BeşiktaşSeri başı olmayan ve çeyrek finalde rakipleri olacak takımlar:🔹 Galatasaray🔹 Göztepe🔹 İskenderunspor🔹 BodrumsporTFF’nin statüsüne göre çeyrek final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar sahasında mücadele edecek.Kura çekimi ne zaman yapılacak?Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TFF’nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura, futbolseverler için büyük önem taşıyor.Kura çekimi, aynı zamanda yarı final eşleşmelerini de belirleyecek. Aynı gruptan çıkan takımların çeyrek finalde eşleşmesine izin verilmeyecek, bu nedenle her takım farklı bir gruptan gelen rakibiyle karşılaşacak.Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?TFF’nin açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar nasıl belirlendi?Çeyrek finale kalan 8 takım, A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alarak bu aşamaya yükseldi.🏆 Seri başı takımlar, grup aşamasını lider tamamlayan:✔ Trabzonspor✔ Fenerbahçe✔ Konyaspor✔ Beşiktaş⚽ Seri başı olmayan takımlar, gruplarında ikinci sırada yer alan:✔ Galatasaray✔ Göztepe✔ İskenderunspor✔ BodrumsporSeri başı olan takımlar çeyrek finalde ev sahibi avantajına sahip olacak ve maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Seri başı olmayan takımlar ise deplasmanda mücadele edecek.Yarı finalde nasıl bir format uygulanacak?📌 Çeyrek finalden galip ayrılan 4 takım, yarı finale yükselecek.📌 Yarı final maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.📌 İlk maçlar, çeyrek finalden düşük sırada gelen takımların sahasında yapılacak.📌 Rövanş maçları, çeyrek finalde seri başı olan takımların sahasında oynanacak.
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göztepe
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Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler geliyor: Çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu! Seri başı ekipler Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, seri başı olmayan Galatasaray, Göztepe, İskenderunspor ve Bodrumspor ile eşleşecek. Kura çekimi 6 Mart’ta yapılacak, çeyrek final maçları ise 1-3 Nisan 2025’te oynanacak!
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak kura çekimiyle, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı netleşecek.
Seri başı olarak kura çekimine katılacak takımlar:
✅ Trabzonspor
✅ Fenerbahçe
✅ Konyaspor
✅ Beşiktaş
Seri başı olmayan ve çeyrek finalde rakipleri olacak takımlar:
🔹 Galatasaray
🔹 Göztepe
🔹 İskenderunspor
🔹 Bodrumspor
TFF’nin statüsüne göre çeyrek final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar sahasında mücadele edecek.
Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TFF’nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura, futbolseverler için büyük önem taşıyor.
Kura çekimi, aynı zamanda yarı final eşleşmelerini de belirleyecek. Aynı gruptan çıkan takımların çeyrek finalde eşleşmesine izin verilmeyecek, bu nedenle her takım farklı bir gruptan gelen rakibiyle karşılaşacak.
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
TFF’nin açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.
Maçlar tek maç eleme usulüyle gerçekleşecek. Ev sahibi avantajı, seri başı takımlarda olacak. Kazanan takımlar yarı finale yükselecek.
Çeyrek finale yükselen takımlar nasıl belirlendi?
Çeyrek finale kalan 8 takım, A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alarak bu aşamaya yükseldi.
🏆 Seri başı takımlar, grup aşamasını lider tamamlayan:
✔ Trabzonspor
✔ Fenerbahçe
✔ Konyaspor
✔ Beşiktaş
⚽ Seri başı olmayan takımlar, gruplarında ikinci sırada yer alan:
✔ Galatasaray
✔ Göztepe
✔ İskenderunspor
✔ Bodrumspor
Seri başı olan takımlar çeyrek finalde ev sahibi avantajına sahip olacak ve maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Seri başı olmayan takımlar ise deplasmanda mücadele edecek.
Yarı finalde nasıl bir format uygulanacak?
📌 Çeyrek finalden galip ayrılan 4 takım, yarı finale yükselecek.
📌 Yarı final maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
📌 İlk maçlar, çeyrek finalden düşük sırada gelen takımların sahasında yapılacak.
📌 Rövanş maçları, çeyrek finalde seri başı olan takımların sahasında oynanacak.