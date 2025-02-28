https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ziraat-turkiye-kupasinda-dev-eslesmeler-geliyor-ceyrek-final-maclari-ne-zaman-1094054853.html

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler geliyor: Çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler geliyor: Çeyrek final maçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor! Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor’un rakipleri, 6 Mart 2025’te yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Çeyrek final maçları 1-3 Nisan’da oynanacak.

2025-02-28T07:37+0300

2025-02-28T07:37+0300

2025-02-28T07:37+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

trabzonspor

göztepe

beşiktaş

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak kura çekimiyle, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı netleşecek.Seri başı olarak kura çekimine katılacak takımlar:✅ Trabzonspor✅ Fenerbahçe✅ Konyaspor✅ BeşiktaşSeri başı olmayan ve çeyrek finalde rakipleri olacak takımlar:🔹 Galatasaray🔹 Göztepe🔹 İskenderunspor🔹 BodrumsporTFF’nin statüsüne göre çeyrek final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar sahasında mücadele edecek.Kura çekimi ne zaman yapılacak?Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TFF’nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura, futbolseverler için büyük önem taşıyor.Kura çekimi, aynı zamanda yarı final eşleşmelerini de belirleyecek. Aynı gruptan çıkan takımların çeyrek finalde eşleşmesine izin verilmeyecek, bu nedenle her takım farklı bir gruptan gelen rakibiyle karşılaşacak.Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?TFF’nin açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar nasıl belirlendi?Çeyrek finale kalan 8 takım, A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alarak bu aşamaya yükseldi.🏆 Seri başı takımlar, grup aşamasını lider tamamlayan:✔ Trabzonspor✔ Fenerbahçe✔ Konyaspor✔ Beşiktaş⚽ Seri başı olmayan takımlar, gruplarında ikinci sırada yer alan:✔ Galatasaray✔ Göztepe✔ İskenderunspor✔ BodrumsporSeri başı olan takımlar çeyrek finalde ev sahibi avantajına sahip olacak ve maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Seri başı olmayan takımlar ise deplasmanda mücadele edecek.Yarı finalde nasıl bir format uygulanacak?📌 Çeyrek finalden galip ayrılan 4 takım, yarı finale yükselecek.📌 Yarı final maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.📌 İlk maçlar, çeyrek finalden düşük sırada gelen takımların sahasında yapılacak.📌 Rövanş maçları, çeyrek finalde seri başı olan takımların sahasında oynanacak.

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