https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/zelenskiye-bir-darbe-daha-ukraynaya-usaid-yardimlari-kesildi-1094098464.html

Zelenskiy'e bir darbe daha: Ukrayna'ya USAID yardımları azaltıldı

Zelenskiy'e bir darbe daha: Ukrayna'ya USAID yardımları azaltıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelerde Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e bir darbe daha ABD... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T23:34+0300

2025-02-28T23:34+0300

2025-03-01T00:21+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

abd

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin milyonlarca dolar değerindeki ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını azaltma kararı aldı. Kararla USAID, Ukrayna'daki iş gücünü 64 personel ve taşerondan sadece sekize düşürecek.'Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir'Raporda, USAID'den bir yetkilinin, "Bu durum, yönetimin ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatacak ve Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir" dediği aktarıldı.Beyaz Saray'da yaşananlar: Trump, Zelenskiy'i azarladıGeçtiğimiz saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna'daki barış anlaşmasıyla ilgili yapılan görüşmeler, Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından skandallarla sonuçlanmıştı. Trump'ın üst düzey yetkilileri, Ukrayna heyetinden Beyaz Saray'ı terk etmesini istedi ve ortak basın toplantısını iptal etmişti.Trump,Zelenskiy'e "Ülkeniz büyük bir sıkıntı içinde. Kazanamadığınızı biliyorum. Bunu kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/trum-ve-zelenskiy-kavga-etti-saygisizlik-ediyorsun-1094097513.html

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