https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/zelenskiye-bir-darbe-daha-ukraynaya-usaid-yardimlari-kesildi-1094098464.html
Zelenskiy'e bir darbe daha: Ukrayna'ya USAID yardımları azaltıldı
Zelenskiy'e bir darbe daha: Ukrayna'ya USAID yardımları azaltıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelerde Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e bir darbe daha ABD... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T23:34+0300
2025-02-28T23:34+0300
2025-03-01T00:21+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin milyonlarca dolar değerindeki ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını azaltma kararı aldı. Kararla USAID, Ukrayna'daki iş gücünü 64 personel ve taşerondan sadece sekize düşürecek.'Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir'Raporda, USAID'den bir yetkilinin, "Bu durum, yönetimin ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatacak ve Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir" dediği aktarıldı.Beyaz Saray'da yaşananlar: Trump, Zelenskiy'i azarladıGeçtiğimiz saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna'daki barış anlaşmasıyla ilgili yapılan görüşmeler, Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından skandallarla sonuçlanmıştı. Trump'ın üst düzey yetkilileri, Ukrayna heyetinden Beyaz Saray'ı terk etmesini istedi ve ortak basın toplantısını iptal etmişti.Trump,Zelenskiy'e "Ülkeniz büyük bir sıkıntı içinde. Kazanamadığınızı biliyorum. Bunu kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/trum-ve-zelenskiy-kavga-etti-saygisizlik-ediyorsun-1094097513.html
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abd, donald trump, ukrayna, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
abd, donald trump, ukrayna, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
Zelenskiy'e bir darbe daha: Ukrayna'ya USAID yardımları azaltıldı
23:34 28.02.2025 (güncellendi: 00:21 01.03.2025)
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelerde Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e bir darbe daha ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerindeki USAID yardımlarında kesintiye gitti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin milyonlarca dolar değerindeki ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını azaltma kararı aldı. Kararla USAID, Ukrayna'daki iş gücünü 64 personel ve taşerondan sadece sekize düşürecek.
'Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir'
Raporda, USAID'den bir yetkilinin, "Bu durum, yönetimin ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatacak ve Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını verecektir" dediği aktarıldı.
Beyaz Saray'da yaşananlar: Trump, Zelenskiy'i azarladı
Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna'daki barış anlaşmasıyla ilgili yapılan görüşmeler, Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından skandallarla sonuçlanmıştı. Trump'ın üst düzey yetkilileri, Ukrayna heyetinden Beyaz Saray'ı terk etmesini istedi ve ortak basın toplantısını iptal etmişti.
Trump,Zelenskiy'e "Ülkeniz büyük bir sıkıntı içinde. Kazanamadığınızı biliyorum. Bunu kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'" demişti.