https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/papa-franciscus-hastaneye-kaldirildi-vatikandan-ilk-aciklama-1093682695.html

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Vatikan'dan ilk açıklama

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Vatikan'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir yaşadığı bronşit rahatsızlığı nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T00:28+0300

2025-02-15T00:28+0300

2025-02-15T00:28+0300

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hristiyan

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roma

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Son günlerde bronşit rahatsızlığının giderek kötüleşmesi sebebiyle 88 yaşındaki Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı.Vatikan Basın Ofisinden yapılan ilk açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı" ifadesi kullanıldı. İtalyan ANSA ajansı, Papa Franciscus'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katoliklerin ruhani liderinin hastanedeki tedavisinin 5 gün sürebileceğini belirtti.Vatikan Basın Ofisinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, "Son günlerde bronşit rahatsızlığının giderek kötüleşmesi sebebiyle Papa'ya gerekli tetkikler yapıldı ve hastanede ilaç tedavisine başlandı. İlk tetkiklerin sonucunda solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirlendi. Klinik durumu stabil, ateşinde hafif değişiklikler görülmektedir" denildi.

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