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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/uzayda-mahsur-kalan-nasa-astronotlarinin-son-mesaji-yayinlandi-1094051094.html
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America'ya konuk olarak sağlık... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar mesaj yayımladı.266 gündür uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America röportajında durumlarını değerlendirdi. Williams ve Wilmore, "Desteğiniz için minnettarız" mesajıyla uzun süreli uzay görevinin zorluklarına rağmen moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı. İkili, Mart ayında SpaceX uzay aracıyla Dünya'ya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" diyerek Elon Musk'ın "Biden yönetiminin siyasi nedenlerle astronotları uzayda bıraktığı" iddialarına yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/elon-musk-uzayda-mahsur-kalan-iki-astronotu-kurtaracagini-duyurdu-1093158687.html
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nasa, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, amerika, amerika birleşik devletleri, elon musk, space x, uzay yürüyüşü, uzay yolculuğu, uzay yarışı, uzay yolu, uzay silah yarışı, uzayda yaşam
nasa, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, amerika, amerika birleşik devletleri, elon musk, space x, uzay yürüyüşü, uzay yolculuğu, uzay yarışı, uzay yolu, uzay silah yarışı, uzayda yaşam

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

00:58 28.02.2025
© NASANASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı
NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© NASA
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America'ya konuk olarak sağlık durumlarıyla ilgili endişelere yanıt verdi. İkili, Mart ayında SpaceX uzay aracıyla Dünya'ya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar mesaj yayımladı.
266 gündür uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America röportajında durumlarını değerlendirdi. Williams ve Wilmore, "Desteğiniz için minnettarız" mesajıyla uzun süreli uzay görevinin zorluklarına rağmen moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı. İkili, Mart ayında SpaceX uzay aracıyla Dünya'ya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.
Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" diyerek Elon Musk'ın "Biden yönetiminin siyasi nedenlerle astronotları uzayda bıraktığı" iddialarına yanıt verdi.
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
YAŞAM
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
29 Ocak, 11:04
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