https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/uzayda-mahsur-kalan-nasa-astronotlarinin-son-mesaji-yayinlandi-1094051094.html

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America'ya konuk olarak sağlık... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T00:58+0300

2025-02-28T00:58+0300

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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar mesaj yayımladı.266 gündür uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, Good Morning America röportajında durumlarını değerlendirdi. Williams ve Wilmore, "Desteğiniz için minnettarız" mesajıyla uzun süreli uzay görevinin zorluklarına rağmen moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı. İkili, Mart ayında SpaceX uzay aracıyla Dünya'ya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" diyerek Elon Musk'ın "Biden yönetiminin siyasi nedenlerle astronotları uzayda bıraktığı" iddialarına yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/elon-musk-uzayda-mahsur-kalan-iki-astronotu-kurtaracagini-duyurdu-1093158687.html

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