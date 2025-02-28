https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/unlu-yorumcu-ahmet-cakar-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1094092256.html
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışına dair tahminlerini açıkladı. Çakar... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T17:15+0300
2025-02-28T17:15+0300
2025-02-28T17:15+0300
spor
ahmet çakar
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fenerbahçe
şampiyon
şampiyonluk
trendyol süper lig
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayarak sezonu tamamlayacağını duyurdu.Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. Çakar, yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın sezonu 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puanla tamamlayabileceğini öngördü. Sarı-lacivertlilerin fikstür avantajına sahip olduğunu belirten Çakar, "Fenerbahçe fikstüründe her maçı kazanabilir. Sadece Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları kolay değil. Şu an 58 puanları var, 90 puana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın daha zorlu bir fikstüre sahip olduğunu dile getiren Çakar, buna rağmen sarı-kırmızılıların sezon sonunda ipi göğüslemeye daha yakın olduğunu vurguladı. Eski hakem sarı kırmızılı takımın yüzde 74 oranında sezon sonu şampiyon olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/eski-hakem-ahmet-cakar-canli-yayinda-takimini-acikladi-1090809634.html
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ahmet çakar, galatasaray, fenerbahçe, şampiyon, şampiyonluk, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
ahmet çakar, galatasaray, fenerbahçe, şampiyon, şampiyonluk, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışına dair tahminlerini açıkladı. Çakar, Galatasaray'ın 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puanla sezonu tamamlayabileceğini belirterek sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimalini yüzde 74 olarak değerlendirdi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayarak sezonu tamamlayacağını duyurdu.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. Çakar, yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın sezonu 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puanla tamamlayabileceğini öngördü. Sarı-lacivertlilerin fikstür avantajına sahip olduğunu belirten Çakar, "Fenerbahçe fikstüründe her maçı kazanabilir. Sadece Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları kolay değil. Şu an 58 puanları var, 90 puana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın daha zorlu bir fikstüre sahip olduğunu dile getiren Çakar, buna rağmen sarı-kırmızılıların sezon sonunda ipi göğüslemeye daha yakın olduğunu vurguladı. Eski hakem sarı kırmızılı takımın yüzde 74 oranında sezon sonu şampiyon olacağını belirtti.