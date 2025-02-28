https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/unlu-yorumcu-ahmet-cakar-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1094092256.html

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Ahmet Çakar, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışına dair tahminlerini açıkladı. Çakar... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T17:15+0300

2025-02-28T17:15+0300

2025-02-28T17:15+0300

spor

ahmet çakar

galatasaray

fenerbahçe

şampiyon

şampiyonluk

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futbol

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türkiye futbol federasyonu

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayarak sezonu tamamlayacağını duyurdu.Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. Çakar, yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın sezonu 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puanla tamamlayabileceğini öngördü. Sarı-lacivertlilerin fikstür avantajına sahip olduğunu belirten Çakar, "Fenerbahçe fikstüründe her maçı kazanabilir. Sadece Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları kolay değil. Şu an 58 puanları var, 90 puana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın daha zorlu bir fikstüre sahip olduğunu dile getiren Çakar, buna rağmen sarı-kırmızılıların sezon sonunda ipi göğüslemeye daha yakın olduğunu vurguladı. Eski hakem sarı kırmızılı takımın yüzde 74 oranında sezon sonu şampiyon olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/eski-hakem-ahmet-cakar-canli-yayinda-takimini-acikladi-1090809634.html

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