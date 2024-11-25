https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/eski-hakem-ahmet-cakar-canli-yayinda-takimini-acikladi-1090809634.html
Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı
Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında tuttuğu takımı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T18:05+0300
2024-11-25T18:05+0300
2024-11-25T18:05+0300
spor
ahmet çakar
takım
galatasaray
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
maç
hakem
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Eski futbol hakemi Ahmet Çakar canlı yayında küçükken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti.Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tribünden takip eden Fenerbahçeli yöneticiler gündem oldu. Canlı yayında iki kulübün Galatasaray'a karşı birlik kurduğunu belirten Ahmet Çakar ''Fenerbahçe ve Beşiktaş dostluğu, Galatasaray'a karşıdır. Bu dostluk Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Net bir dil söylüyorum. Galatasaray bugün dünyada Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Amerika'da bile gördüm'' dedi.'Küçükken Galatasaraylıydım'Canlı yayında Galatasaraylı olduğunu itiraf eden eski hakem Ahmet Çakar ''Küçükken Galatasaraylıydım'' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklamaya pek çok kullanıcı tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-cakar-ile-erman-toroglu-14-yil-sonra-baristi-1089691563.html
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ahmet çakar, takım, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
ahmet çakar, takım, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında tuttuğu takımı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar Galatasaraylı olduğunu duyurdu.
Eski futbol hakemi Ahmet Çakar canlı yayında küçükken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti.
Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tribünden takip eden Fenerbahçeli yöneticiler gündem oldu. Canlı yayında iki kulübün Galatasaray'a karşı birlik kurduğunu belirten Ahmet Çakar ''Fenerbahçe ve Beşiktaş dostluğu, Galatasaray'a karşıdır. Bu dostluk Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Net bir dil söylüyorum. Galatasaray bugün dünyada Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Amerika'da bile gördüm'' dedi.
'Küçükken Galatasaraylıydım'
Canlı yayında Galatasaraylı olduğunu itiraf eden eski hakem Ahmet Çakar ''Küçükken Galatasaraylıydım'' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklamaya pek çok kullanıcı tepki gösterdi.