Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Doç. Dr. Yakuphan Okut: ‘Mabetlere paratoner takıldığı gün, din ve bilim tartışması son buldu’
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/eski-hakem-ahmet-cakar-canli-yayinda-takimini-acikladi-1090809634.html
Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı
Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında tuttuğu takımı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T18:05+0300
2024-11-25T18:05+0300
spor
ahmet çakar
takım
galatasaray
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
maç
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_408e8563152622a4c597fb09e11101b4.jpg
Eski futbol hakemi Ahmet Çakar canlı yayında küçükken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti.Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tribünden takip eden Fenerbahçeli yöneticiler gündem oldu. Canlı yayında iki kulübün Galatasaray'a karşı birlik kurduğunu belirten Ahmet Çakar ''Fenerbahçe ve Beşiktaş dostluğu, Galatasaray'a karşıdır. Bu dostluk Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Net bir dil söylüyorum. Galatasaray bugün dünyada Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Amerika'da bile gördüm'' dedi.'Küçükken Galatasaraylıydım'Canlı yayında Galatasaraylı olduğunu itiraf eden eski hakem Ahmet Çakar ''Küçükken Galatasaraylıydım'' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklamaya pek çok kullanıcı tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-cakar-ile-erman-toroglu-14-yil-sonra-baristi-1089691563.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b753727d21597b16ea1c73b2ec92eb34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet çakar, takım, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
ahmet çakar, takım, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)

Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı

18:05 25.11.2024
© İHAAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
Abone ol
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında tuttuğu takımı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar Galatasaraylı olduğunu duyurdu.
Eski futbol hakemi Ahmet Çakar canlı yayında küçükken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti.
Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tribünden takip eden Fenerbahçeli yöneticiler gündem oldu. Canlı yayında iki kulübün Galatasaray'a karşı birlik kurduğunu belirten Ahmet Çakar ''Fenerbahçe ve Beşiktaş dostluğu, Galatasaray'a karşıdır. Bu dostluk Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Net bir dil söylüyorum. Galatasaray bugün dünyada Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Amerika'da bile gördüm'' dedi.

'Küçükken Galatasaraylıydım'

Canlı yayında Galatasaraylı olduğunu itiraf eden eski hakem Ahmet Çakar ''Küçükken Galatasaraylıydım'' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklamaya pek çok kullanıcı tepki gösterdi.
Ahmet Çakar X - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
SPOR
Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu 10 yıl sonra barıştı
25 Ekim, 23:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала