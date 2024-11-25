https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/eski-hakem-ahmet-cakar-canli-yayinda-takimini-acikladi-1090809634.html

Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı

Eski hakem Ahmet Çakar canlı yayında takımını açıkladı

Sputnik Türkiye

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında tuttuğu takımı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T18:05+0300

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spor

ahmet çakar

takım

galatasaray

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

maç

hakem

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Eski futbol hakemi Ahmet Çakar canlı yayında küçükken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti.Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü tribünden takip eden Fenerbahçeli yöneticiler gündem oldu. Canlı yayında iki kulübün Galatasaray'a karşı birlik kurduğunu belirten Ahmet Çakar ''Fenerbahçe ve Beşiktaş dostluğu, Galatasaray'a karşıdır. Bu dostluk Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Net bir dil söylüyorum. Galatasaray bugün dünyada Türk futbolunun bir numaralı markasıdır. Amerika'da bile gördüm'' dedi.'Küçükken Galatasaraylıydım'Canlı yayında Galatasaraylı olduğunu itiraf eden eski hakem Ahmet Çakar ''Küçükken Galatasaraylıydım'' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklamaya pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-cakar-ile-erman-toroglu-14-yil-sonra-baristi-1089691563.html

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