https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/unlu-sanatci-mujde-ar-taburcu-oldu-son-halini-doktoru-paylasti-1094096444.html

Ünlü sanatçı Müjde Ar taburcu oldu: Son halini doktoru paylaştı

Ünlü sanatçı Müjde Ar taburcu oldu: Son halini doktoru paylaştı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Müjde Ar, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu oldu. Ar'ın son halini doktoru paylaştı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T19:08+0300

2025-02-28T19:08+0300

2025-02-28T19:08+0300

yaşam

müjde ar

trafik kazası

hastane

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Ünlü sanatçı Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrasında hastanede tedavi altına alınan Müjde Ar taburcu edildi. Ar'ın son halini ise doktoru paylaştı. Ölümden döndük demiştiKaza sonrası açıklama yapan ünlü sanatçır, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" demişti. Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" diyerek bilgi vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html

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müjde ar, trafik kazası, hastane