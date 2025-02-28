https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/unlu-sanatci-mujde-ar-taburcu-oldu-son-halini-doktoru-paylasti-1094096444.html
Ünlü sanatçı Müjde Ar taburcu oldu: Son halini doktoru paylaştı
Ünlü sanatçı Müjde Ar taburcu oldu: Son halini doktoru paylaştı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Müjde Ar, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu oldu. Ar'ın son halini doktoru paylaştı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T19:08+0300
2025-02-28T19:08+0300
2025-02-28T19:08+0300
yaşam
müjde ar
trafik kazası
hastane
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Ünlü sanatçı Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrasında hastanede tedavi altına alınan Müjde Ar taburcu edildi. Ar'ın son halini ise doktoru paylaştı. Ölümden döndük demiştiKaza sonrası açıklama yapan ünlü sanatçır, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" demişti. Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" diyerek bilgi vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html
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müjde ar, trafik kazası, hastane
müjde ar, trafik kazası, hastane
Ünlü sanatçı Müjde Ar taburcu oldu: Son halini doktoru paylaştı
Sanatçı Müjde Ar, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu oldu. Ar'ın son halini doktoru paylaştı.
Ünlü sanatçı Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrasında hastanede tedavi altına alınan Müjde Ar taburcu edildi. Ar'ın son halini ise doktoru paylaştı.
Kaza sonrası açıklama yapan ünlü sanatçır, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" demişti. Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" diyerek bilgi vermişti.