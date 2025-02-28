https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/universite-ogrencilerine-ulasim-1-tl-oldu-uygulama-yarin-baslayacak-1094081323.html
Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak
Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak
Sputnik Türkiye
Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulaması yarın başlıyor. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T14:01+0300
2025-02-28T14:01+0300
2025-02-28T14:01+0300
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL’den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergâhlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html
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muğla, ahmet aras, öğrenci abonman, bilet
muğla, ahmet aras, öğrenci abonman, bilet
Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak
Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulaması yarın başlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL’den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergâhlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.