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Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak
Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak
Sputnik Türkiye
Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulaması yarın başlıyor. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL’den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergâhlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.
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muğla, ahmet aras, öğrenci abonman, bilet
muğla, ahmet aras, öğrenci abonman, bilet

Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak

14:01 28.02.2025
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737
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Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulaması yarın başlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL’den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergâhlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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