https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/universite-ogrencilerine-ulasim-1-tl-oldu-uygulama-yarin-baslayacak-1094081323.html

Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak

Üniversite öğrencilerine ulaşım 1 TL oldu: Uygulama yarın başlayacak

Sputnik Türkiye

Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulaması yarın başlıyor. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T14:01+0300

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türki̇ye

muğla

ahmet aras

öğrenci abonman

bilet

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL’den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergâhlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html

türki̇ye

muğla

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