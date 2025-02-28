https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/turkiye-2024te-yuzde-32-buyudu-1094060924.html
Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü
Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. İşsizlik oranı ise ocakta bir önceki aya göre 0.1 azaldı ve 8.4 oldu. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:14+0300
ekonomi̇
büyüme
son dakika
büyüme oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_17baec37befef9397f5cc12b79b627e9.jpg
Büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı.Büyüme rakamlarıTürkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü.İşsizlik oranı Ocak 2025Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kira-gelirinde-beyan-donemi-33-bin-lirayi-asanlar-beyanname-verecek-1094057624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_86f39d340e084eede254899becdd0041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyüme, büyüme rakamları, türkiye büyüme 2024, büyüme rakamları açıklandı, işsizlik, işsizlik ocak 2025
büyüme, büyüme rakamları, türkiye büyüme 2024, büyüme rakamları açıklandı, işsizlik, işsizlik ocak 2025
Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü
10:02 28.02.2025 (güncellendi: 10:14 28.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. İşsizlik oranı ise ocakta bir önceki aya göre 0.1 azaldı ve 8.4 oldu.
Büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı.
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü.
Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu.