https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/turkiye-2024te-yuzde-32-buyudu-1094060924.html

Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü

Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü

Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. İşsizlik oranı ise ocakta bir önceki aya göre 0.1 azaldı ve 8.4 oldu. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

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Büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı.Büyüme rakamlarıTürkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü.İşsizlik oranı Ocak 2025Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kira-gelirinde-beyan-donemi-33-bin-lirayi-asanlar-beyanname-verecek-1094057624.html

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