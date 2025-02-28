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Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
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Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü
Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. İşsizlik oranı ise ocakta bir önceki aya göre 0.1 azaldı ve 8.4 oldu. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı.Büyüme rakamlarıTürkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü.İşsizlik oranı Ocak 2025Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu.
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büyüme, büyüme rakamları, türkiye büyüme 2024, büyüme rakamları açıklandı, işsizlik, işsizlik ocak 2025
büyüme, büyüme rakamları, türkiye büyüme 2024, büyüme rakamları açıklandı, işsizlik, işsizlik ocak 2025

Türkiye 2024'te yüzde 3.2 büyüdü

10:02 28.02.2025 (güncellendi: 10:14 28.02.2025)
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Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. İşsizlik oranı ise ocakta bir önceki aya göre 0.1 azaldı ve 8.4 oldu.
Büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı.

Büyüme rakamları

Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü.

İşsizlik oranı Ocak 2025

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu.
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