https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/the-economistten-skandal-kapak-baskanlari-mafya-lideri-olarak-cizdi--1094076530.html
The Economist'ten skandal kapak: Başkanları mafya lideri olarak çizdi
The Economist'ten skandal kapak: Başkanları mafya lideri olarak çizdi
Sputnik Türkiye
İngiliz The Economist dergisi, yayınladığı yeni kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel güç için mafyavari bir mücadele başlattığını iddia etti. Skandal... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T12:14+0300
2025-02-28T12:14+0300
2025-02-28T12:16+0300
dünya
abd
donald trump
economist
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı “mafya” olarak nitelendirdi. Dergi, dünyanın mafyavari bir düzenle yönetildiğini yazdı. Skandal kapakta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Prens Selman ve Netanyahu'ya yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/fransiz-le-point-dergisinden-dikkat-ceken-yeni-dunya-duzeni-kapagi-4-lidere-yer-verdi-1093887117.html
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abd, donald trump, economist, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
abd, donald trump, economist, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
The Economist'ten skandal kapak: Başkanları mafya lideri olarak çizdi
12:14 28.02.2025 (güncellendi: 12:16 28.02.2025)
İngiliz The Economist dergisi, yayınladığı yeni kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel güç için mafyavari bir mücadele başlattığını iddia etti. Skandal kapakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.
The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı “mafya” olarak nitelendirdi. Dergi, dünyanın mafyavari bir düzenle yönetildiğini yazdı.
Skandal kapakta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Prens Selman ve Netanyahu'ya yer verildi.