https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/fransiz-le-point-dergisinden-dikkat-ceken-yeni-dunya-duzeni-kapagi-4-lidere-yer-verdi-1093887117.html

Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken 'yeni dünya düzeni' kapağı: 4 lidere yer verdi

Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken 'yeni dünya düzeni' kapağı: 4 lidere yer verdi

Sputnik Türkiye

Fransız Le Point dergisi, “2025 – Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel sayısında, "dünya siyasetinde belirleyici rol" oynayacak 4 lideri kapağına taşıdı. Derginin... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dergi

le point

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Fransa’nın saygın yayınlarından Le Point, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 lider arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gösterdi.Kapakta yer alan diğer liderler şunlar oldu:Le Point, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir kapak yayımlamış ve büyük tepki çekmişti. O dönemde dergi, Erdoğan’ı “Diktatör” olarak nitelendiren bir başlık atmış ve “Erdoğan nereye kadar gidecek?” sorusunu kapağına taşımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/turkiyedeki-milyoner-sayisi-belli-oldu-son-5-yilda-yuzde-493-artis-1093885569.html

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dergi, le point