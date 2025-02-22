https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/fransiz-le-point-dergisinden-dikkat-ceken-yeni-dunya-duzeni-kapagi-4-lidere-yer-verdi-1093887117.html
Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken 'yeni dünya düzeni' kapağı: 4 lidere yer verdi
Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken 'yeni dünya düzeni' kapağı: 4 lidere yer verdi
Sputnik Türkiye
Fransız Le Point dergisi, “2025 – Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel sayısında, "dünya siyasetinde belirleyici rol" oynayacak 4 lideri kapağına taşıdı. Derginin... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T11:53+0300
2025-02-22T11:53+0300
2025-02-22T11:57+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
dergi
le point
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Fransa’nın saygın yayınlarından Le Point, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 lider arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gösterdi.Kapakta yer alan diğer liderler şunlar oldu:Le Point, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir kapak yayımlamış ve büyük tepki çekmişti. O dönemde dergi, Erdoğan’ı “Diktatör” olarak nitelendiren bir başlık atmış ve “Erdoğan nereye kadar gidecek?” sorusunu kapağına taşımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/turkiyedeki-milyoner-sayisi-belli-oldu-son-5-yilda-yuzde-493-artis-1093885569.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dergi, le point
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dergi, le point
Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken 'yeni dünya düzeni' kapağı: 4 lidere yer verdi
11:53 22.02.2025 (güncellendi: 11:57 22.02.2025)
Fransız Le Point dergisi, “2025 – Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel sayısında, "dünya siyasetinde belirleyici rol" oynayacak 4 lideri kapağına taşıdı. Derginin kapağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
Fransa’nın saygın yayınlarından Le Point, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 lider arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gösterdi.
Kapakta yer alan diğer liderler şunlar oldu:
ABD Başkanı Donald Trump
,
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Le Point, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir kapak yayımlamış ve büyük tepki çekmişti. O dönemde dergi, Erdoğan’ı “Diktatör” olarak nitelendiren bir başlık atmış ve “Erdoğan nereye kadar gidecek?” sorusunu kapağına taşımıştı.