https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/mourinhodan-galatasaraya-milyonluk-tazminat-davasi-1094095798.html
Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası
Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T18:40+0300
2025-02-28T18:40+0300
2025-02-28T18:41+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
jose mourinho
tazminat davası
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Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pfdkdan-teknik-direktorlere-ceza-mourinhoya-4-buruka-da-1-mac-men-cezasi--1094049077.html
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galatasaray, fenerbahçe, jose mourinho, tazminat davası
galatasaray, fenerbahçe, jose mourinho, tazminat davası
Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası
18:40 28.02.2025 (güncellendi: 18:41 28.02.2025)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.