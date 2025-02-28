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Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası
Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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fenerbahçe
jose mourinho
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Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.
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galatasaray, fenerbahçe, jose mourinho, tazminat davası
galatasaray, fenerbahçe, jose mourinho, tazminat davası

Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası

18:40 28.02.2025 (güncellendi: 18:41 28.02.2025)
Fenerbahçe
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.
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