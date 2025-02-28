https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/mourinhodan-galatasaraya-milyonluk-tazminat-davasi-1094095798.html

Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası

Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk tazminat davası

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T18:40+0300

2025-02-28T18:40+0300

2025-02-28T18:41+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

jose mourinho

tazminat davası

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Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pfdkdan-teknik-direktorlere-ceza-mourinhoya-4-buruka-da-1-mac-men-cezasi--1094049077.html

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galatasaray, fenerbahçe, jose mourinho, tazminat davası