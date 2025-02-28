https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/subat-2025in-en-tuhaf-olaylari-otel-odasinda-uyuyan-foktan-sivrisinek-yakalayana-odule-kadar--1094060304.html

Şubat 2025'in en tuhaf olayları: Otel odasında uyuyan foktan sivrisinek yakalayana ödüle kadar

Şubat 2025'in en tuhaf olayları: Otel odasında uyuyan foktan sivrisinek yakalayana ödüle kadar

Sputnik Türkiye

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve günümüzde bu garip olaylar, sosyal medyanın sayesinde kısa sürede dünya gündemine yansıyor... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T10:29+0300

2025-02-28T10:29+0300

2025-02-28T10:29+0300

yaşam

filipinler

çin

şubat

noodle

erişte

uzakdoğu

uzakdoğu yemekleri

şubat ayının tuhaf olayları

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Hollanda'da sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan müşterinin odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaşmasından Filipinler'de dang humması virüsüyle mücadele etmek için sivrisinek yakalayana para ödülüne kadar Şubat ayında birçok "tuhaf" olay, gündeme yansıdı.Filipinler'de sivrisinek yakalayana para ödülüFilipinler'in bir köyünde sivrisinek ısırığı sonucunda oluşan dang humması virüsüyle mücadele etmek için köy sakinlerine yakaladıkları ölü ya da canlı sivrisineklere karşılık para ödülü teklif edildi. Yaklaşık 100 bin nüfuslu "Adition Hill" köyünün muhtarı Carlito Cernal, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısının 42'yi bulması sonucunda bu uygulamanın getirildiğini belirtti.Yakaladıkları her 5 sivrisinek karşılığı 1 Filipin pesosu alan köy sakinleri, uygulamayı yararlı bulduklarını dile getirdi.Otel odasında 'davetsiz misafir'Hollanda'nın Vlissingen kentinde sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan misafir, odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaştı. Davetsiz misafiri görmesi üzerine otel müşterisi, durumu görevlilere bildirdi. Uyandırılmasının ardından huysuzlaşan fok, doğaya salınmak üzere yetkili kişilere teslim edildi.Oda değişikliği talebinde bulunmayan otel müşterisi, bu olayın doğum gününe denk geldiğini, kendisi için özel hediye olduğunu belirtti.İtalya'da radyoloji uzmanı, çalıştığı hastanede kedisini ameliyat ettiİtalya'nın Aosta kentinde radyoloji uzmanı Gianluca Fanelli, çatıdan düşerek yaralanan kedisine çalıştığı hastanede tıbbi müdahalede bulundu. Fanelli, hastane yönetimine yazdığı raporda, kedisinin "ölüm ile yaşam arasında" olduğunu belirterek müdahale sonucunda hayatını kurtardığını kaydetti.Ancak bu durum, kamu malını kullanma ve vatandaşları tıbbi hizmetten mahrum bırakma suçlamasıyla doktora dava açılmasına yol açtı. Fanelli, işlemi gece saatlerinde yaptığı için kimsenin olumsuz etkilenmediğini savunarak işlem masraflarını da kendi cebinden karşılayacağını ifade etti.Cenazeevinin noodle'u meşhur olduÇin'de cenazeevinde servis edilen (uzakdoğu eriştesi) noodle, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Noodle'un çok lezzetli olduğu yayılınca bazı kişiler, kendilerini ölenin yakınları olarak tanıtarak sadece noodle yemek amacıyla cenazeevine gitti. Taziyeevinin sakinleri, ölen kişinin gerçek yakınlarını rahatsız etmedikleri sürece noodle yemeleri için herkese kapılarını açmaya devam edeceklerini belirtti.Avustralya'da kanalizasyon tıkanınca Bryan Adams konseri iptal olduKanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams'ın Avustralya'da vereceği konser, etkinlik alanının yakınında bulunan kanalizasyonun tıkanması sebebiyle iptal edildi. Konserin iptal kararı için kanalizasyon şebekesindeki yağ ve atıkların yol açtığı tıkanıklık sonucu etkinlik alanına sızıntı ihtimali gerekçe gösterildi.Tüm biletleri satılan konserin iptal haberinin, planlanan başlangıç saatinden yaklaşık üç saat sonra duyurulması, arenanın dışında bekleyen hayranları öfkelendirdi.Biletleri yok satan Ed Sheeran, sokakta şarkı söyleyince polis müdahale etti Dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya gelen Ed Sheeran'ın, konser öncesi gitarını alıp sokakta şarkı söylemeye başlaması üzerine polis, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti. Polis, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.Ed Sheeran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html

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şubat ayının tuhaf ve garip olayları