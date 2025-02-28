https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html

Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin

Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin

Sputnik Türkiye

Sahursuz oruç tutmak sağlığınızı riske atabilir! Uzmanlar, Ramazan boyunca enerjik ve tok kalmak için sahurda doğru beslenmenin önemini vurguluyor. Peki, sahurda ne yemeli, hangi besinler uzun süre tok tutar?

2025-02-28T10:09+0300

2025-02-28T10:09+0300

2025-02-28T10:09+0300

hazır

yemek

oruç

sahur

ramazan

ramazan bayramı

sağlik

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e11d24fa58d62882295538d4af4e0d.jpg

Ramazan ayında bazı kişiler, sahura kalkmadan oruç tutmayı tercih edebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, gün içinde halsizlik, baş ağrısı ve düşük enerjiye neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, sahurun oruç tutanlar için vazgeçilmez olduğunu belirterek, sahurda tüketilmesi gereken sağlıklı besinleri ve kaçınılması gereken hataları sıraladı.🔹 Peki, sahurda nasıl beslenmeliyiz?🔹 Hangi besinler bizi daha uzun süre tok tutar?🔹 Ramazan’da susuzluğu önlemek için ne yapmalıyız?İşte sahurda sağlıklı beslenmenin 6 püf noktası!1️⃣ Tok tutan besinleri tercih edinSahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu enerjinizi korumanıza ve açlık hissini en aza indirmenize yardımcı olmalı. Yüksek lifli ve protein açısından zengin besinler, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar.✅ Tok tutan sahur menüsü önerisi:Bu besinler kan şekerini dengeler ve orucun daha rahat geçirilmesine yardımcı olur.2️⃣ Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçınınSahurda yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmek büyük bir hata!🚫 Bu tür yiyecekler ne yapar?📌 Ne yemelisiniz?3️⃣ Protein kaynaklarıyla güçleninProtein, vücudu uzun süre tok tutan en önemli besin gruplarından biridir.✅ Sahurda tüketilmesi önerilen protein kaynakları:Bu besinler sahurda tüketildiğinde kas kaybını önler, gün boyunca daha dinç hissetmenizi sağlar.4️⃣ Kompleks karbonhidratları tercih edinBasit karbonhidratlar (beyaz ekmek, hamur işleri, şekerli gıdalar) kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için açlık hissini artırabilir.📢 Bunun yerine şunları tüketin:Bu besinler sindirim sistemini destekler, bağırsakları çalıştırır ve gün boyu tok kalmanızı sağlar.5️⃣ Bol su i̇çin, kafeinden uzak durunRamazan’da susuzluk en büyük problemlerden biri. Sahurda yeterince su içmek, gün içinde halsizlik ve baş ağrılarının önüne geçebilir.💧 Sahurda en az 2-3 bardak su için!🚫 Kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerden kaçının!☕ Kafein, vücuttan su atılmasına neden olur ve susuzluk hissini artırır.📌 Alternatif olarak:Ayrıca iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin!6️⃣ Aşırı tuzdan kaçınınTuzlu yiyecekler, vücutta su kaybına neden olarak susuzluğu artırır.🚫 Sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmanız gereken bazı örnekler:📢 Uzman önerisi: Tuz tüketimini sınırlandırarak, gün içinde daha az susuzluk hissedersiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/emeklilik-basvurusu-yapmayanlar-dikkat-bayram-ikramiyesi-icin-son-basvuru-tarihi-aciklandi-rakam-ne-1094057722.html

hazır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahurda ne yemeli, sahurda tok tutan besinler, sahurda ne yenmeli, sahursuz oruç tutulur mu, sahurda yapılması gerekenler, sahurda hangi yiyecekler tok tutar, sahurda susamamak için ne yapmalı, sahurda kaç bardak su içilmeli, ramazan’da sağlıklı beslenme, sahurda kaç kalori alınmalı, sahurda kaç litre su içilmeli, sahurda protein tüketmek, sahurda en sağlıklı besinler, sahurda kaç öğün yenmeli, sahurda açlık hissini önleyen yiyecekler, sahurda neler yenmemeli, sahurda yağlı yiyecekler zararlı mı, sahurda şekerli gıdalar neden tüketilmemeli, sahurda lifli besinler tüketmek, sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmak, sahurda süt içmek faydalı mı, sahurda hangi içecekler tüketilmeli, sahurda kahve içilir mi