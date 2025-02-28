https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html
Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin
Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin
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Sahursuz oruç tutmak sağlığınızı riske atabilir! Uzmanlar, Ramazan boyunca enerjik ve tok kalmak için sahurda doğru beslenmenin önemini vurguluyor. Peki, sahurda ne yemeli, hangi besinler uzun süre tok tutar?
2025-02-28T10:09+0300
2025-02-28T10:09+0300
2025-02-28T10:09+0300
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Ramazan ayında bazı kişiler, sahura kalkmadan oruç tutmayı tercih edebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, gün içinde halsizlik, baş ağrısı ve düşük enerjiye neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, sahurun oruç tutanlar için vazgeçilmez olduğunu belirterek, sahurda tüketilmesi gereken sağlıklı besinleri ve kaçınılması gereken hataları sıraladı.🔹 Peki, sahurda nasıl beslenmeliyiz?🔹 Hangi besinler bizi daha uzun süre tok tutar?🔹 Ramazan’da susuzluğu önlemek için ne yapmalıyız?İşte sahurda sağlıklı beslenmenin 6 püf noktası!1️⃣ Tok tutan besinleri tercih edinSahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu enerjinizi korumanıza ve açlık hissini en aza indirmenize yardımcı olmalı. Yüksek lifli ve protein açısından zengin besinler, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar.✅ Tok tutan sahur menüsü önerisi:Bu besinler kan şekerini dengeler ve orucun daha rahat geçirilmesine yardımcı olur.2️⃣ Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçınınSahurda yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmek büyük bir hata!🚫 Bu tür yiyecekler ne yapar?📌 Ne yemelisiniz?3️⃣ Protein kaynaklarıyla güçleninProtein, vücudu uzun süre tok tutan en önemli besin gruplarından biridir.✅ Sahurda tüketilmesi önerilen protein kaynakları:Bu besinler sahurda tüketildiğinde kas kaybını önler, gün boyunca daha dinç hissetmenizi sağlar.4️⃣ Kompleks karbonhidratları tercih edinBasit karbonhidratlar (beyaz ekmek, hamur işleri, şekerli gıdalar) kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için açlık hissini artırabilir.📢 Bunun yerine şunları tüketin:Bu besinler sindirim sistemini destekler, bağırsakları çalıştırır ve gün boyu tok kalmanızı sağlar.5️⃣ Bol su i̇çin, kafeinden uzak durunRamazan’da susuzluk en büyük problemlerden biri. Sahurda yeterince su içmek, gün içinde halsizlik ve baş ağrılarının önüne geçebilir.💧 Sahurda en az 2-3 bardak su için!🚫 Kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerden kaçının!☕ Kafein, vücuttan su atılmasına neden olur ve susuzluk hissini artırır.📌 Alternatif olarak:Ayrıca iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin!6️⃣ Aşırı tuzdan kaçınınTuzlu yiyecekler, vücutta su kaybına neden olarak susuzluğu artırır.🚫 Sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmanız gereken bazı örnekler:📢 Uzman önerisi: Tuz tüketimini sınırlandırarak, gün içinde daha az susuzluk hissedersiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/emeklilik-basvurusu-yapmayanlar-dikkat-bayram-ikramiyesi-icin-son-basvuru-tarihi-aciklandi-rakam-ne-1094057722.html
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sahurda ne yemeli, sahurda tok tutan besinler, sahurda ne yenmeli, sahursuz oruç tutulur mu, sahurda yapılması gerekenler, sahurda hangi yiyecekler tok tutar, sahurda susamamak için ne yapmalı, sahurda kaç bardak su içilmeli, ramazan’da sağlıklı beslenme, sahurda kaç kalori alınmalı, sahurda kaç litre su içilmeli, sahurda protein tüketmek, sahurda en sağlıklı besinler, sahurda kaç öğün yenmeli, sahurda açlık hissini önleyen yiyecekler, sahurda neler yenmemeli, sahurda yağlı yiyecekler zararlı mı, sahurda şekerli gıdalar neden tüketilmemeli, sahurda lifli besinler tüketmek, sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmak, sahurda süt içmek faydalı mı, sahurda hangi içecekler tüketilmeli, sahurda kahve içilir mi
Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin
"Sahura kalkmadan oruç tutuyorum, açlığa dayanıyorum" diyorsanız, sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz! Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, Ramazan boyunca enerjik ve sağlıklı kalmak için sahurda nasıl beslenmeniz gerektiğini anlattı. İşte uzun süre tok kalmanızı sağlayacak ve susuzluğu önleyecek 6 beslenme önerisi!
Ramazan ayında bazı kişiler, sahura kalkmadan oruç tutmayı tercih edebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, gün içinde halsizlik, baş ağrısı ve düşük enerjiye neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, sahurun oruç tutanlar için vazgeçilmez olduğunu belirterek, sahurda tüketilmesi gereken sağlıklı besinleri ve kaçınılması gereken hataları sıraladı.
🔹 Peki, sahurda nasıl beslenmeliyiz?
🔹 Hangi besinler bizi daha uzun süre tok tutar?
🔹 Ramazan’da susuzluğu önlemek için ne yapmalıyız?
İşte sahurda sağlıklı beslenmenin 6 püf noktası!
1️⃣ Tok tutan besinleri tercih edin
Sahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu enerjinizi korumanıza ve açlık hissini en aza indirmenize yardımcı olmalı. Yüksek lifli ve protein açısından zengin besinler, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar.
✅ Tok tutan sahur menüsü önerisi:
Peynir, yoğurt, haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek, ceviz, badem, zeytinyağı ve sebzeler Yulaf ezmesi, yoğurt ve dilimlenmiş meyve Ekşi maya ekmeği üzerine peynir, avokado ve yumurta
Bu besinler kan şekerini dengeler ve orucun daha rahat geçirilmesine yardımcı olur.
2️⃣ Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçının
Sahurda yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmek büyük bir hata!
🚫 Bu tür yiyecekler ne yapar?
Sindirim sistemini zorlar ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Kan şekerini aniden yükseltip sonra düşürdüğü için erken acıkmaya yol açar. Gün boyu halsizlik, yorgunluk ve baş ağrılarına sebep olabilir. Kızartmalar yerine haşlama veya ızgara yöntemlerini tercih edin. Tatlı ihtiyacınızı hurma veya kuru kayısı gibi doğal gıdalardan karşılayın. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar kullanarak daha dengeli bir sahur yapın.
3️⃣ Protein kaynaklarıyla güçlenin
Protein, vücudu uzun süre tok tutan en önemli besin gruplarından biridir.
✅ Sahurda tüketilmesi önerilen protein kaynakları:
Yumurta
(Haşlanmış, menemen veya omlet olarak)
Baklagiller (mercimek, nohut, fasulye gibi)
Bu besinler sahurda tüketildiğinde kas kaybını önler, gün boyunca daha dinç hissetmenizi sağlar.
4️⃣ Kompleks karbonhidratları tercih edin
Basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, hamur işleri, şekerli gıdalar) kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için açlık hissini artırabilir.
📢 Bunun yerine şunları tüketin:
Çavdar ekmeği ve tam tahıllı ürünler
Bu besinler sindirim sistemini destekler, bağırsakları çalıştırır ve gün boyu tok kalmanızı sağlar.
5️⃣ Bol su i̇çin, kafeinden uzak durun
Ramazan’da susuzluk en büyük problemlerden biri. Sahurda yeterince su içmek, gün içinde halsizlik ve baş ağrılarının önüne geçebilir.
💧 Sahurda en az 2-3 bardak su için!
🚫 Kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerden kaçının!
☕ Kafein, vücuttan su atılmasına neden olur ve susuzluk hissini artırır.
Bitki çayları (ıhlamur, papatya gibi) Maden suyu (şekersiz ve sade olanları tercih edin)
Ayrıca iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin!
Tuzlu yiyecekler, vücutta su kaybına neden olarak susuzluğu artırır.
🚫 Sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmanız gereken bazı örnekler:
Zeytin (fazla tuzlu olanları yerine az tuzlu veya tatlı suyla yıkanmış olanları tercih edin) Konserve ve işlenmiş gıdalar
📢 Uzman önerisi: Tuz tüketimini sınırlandırarak, gün içinde daha az susuzluk hissedersiniz.