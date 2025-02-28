https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/emeklilik-basvurusu-yapmayanlar-dikkat-bayram-ikramiyesi-icin-son-basvuru-tarihi-aciklandi-rakam-ne-1094057722.html

Emeklilik başvurusu yapmayanlar dikkat: Bayram ikramiyesi için son başvuru tarihi açıklandı, rakam ne olacak?

Emeklilik başvurusu yapmayanlar dikkat: Bayram ikramiyesi için son başvuru tarihi açıklandı, rakam ne olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli, 2024 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak olası zammı merakla bekliyor. Henüz emekli olmamış kişiler için kritik bir uyarı geldi. SGK... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T09:17+0300

2025-02-28T09:17+0300

2025-02-28T09:18+0300

ekonomi̇

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg

Milyonlarca emekli ve emekli adayının gözü, 2024 yılı bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı merakla beklenirken, artış beklentileri de giderek güçleniyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Ancak kesin rakamlar ve zam oranları henüz netlik kazanmadı.Bayram ikramiyesi alabilmek için sadece emekli maaşı almak yetmiyor. Henüz emekli olmayan ve emeklilik başvurusu yapmayı planlayan kişiler için kritik bir detay bulunuyor: Başvuruların zamanında yapılması gerekiyor. Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belirli bir süre aldığı için, başvuru tarihlerini kaçıranlar o yılın bayram ikramiyesinden yararlanamıyor.Bu konuda Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, önemli bir uyarıda bulundu. Yılmaz’a göre, Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Aksi halde, maaş bağlanma süreci nedeniyle bu yılki bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamayacaklar. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak öne çıkıyor.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Bayram ikramiyelerinin artışına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Milliyet'e konuşan Emin Yılmaz, enflasyon oranlarına göre olası zam hesaplamalarını şöyle sıraladı:Yılmaz, bayram ikramiyelerinin emekli maaşı gibi enflasyona endeksli olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, mutlaka bir artış yapılması gerektiğini vurguladı. Beklentilere göre ikramiye tutarının 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olacağı öngörülüyor.Emekli i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?Yasalar gereği bayram ikramiyesi ödemeleri için kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da, geçmiş yıllara bakıldığında bayramdan bir hafta önce ödendiği görülüyor. 2024 yılı için tahmini ödeme tarihleri şu şekilde:Bu tarihler SGK tarafından resmi olarak açıklanmadan kesinleşmeyecek ancak genel beklenti bayram haftasına girilmeden önce ödemelerin yapılacağı yönünde.Ramazan Bayramı i̇kramiyesi i̇çin son başvuru tarihi ne zaman?Henüz emekli olmamış ancak Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak açıklandı. Mart ayında başvuranlar, Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacaklar çünkü maaş bağlanma işlemi takip eden ay itibarıyla gerçekleşiyor.Kurban Bayramı i̇kramiyesini almak i̇çin ne zaman başvuru yapılmalı?Kurban Bayramı 6 Haziran 2024 tarihinde başlayacak. Eğer bu bayram için ikramiye almak isteniyorsa, en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor. Aksi halde, ödeme hakkı bir sonraki bayrama kalacak.Emeklilik Başvurusu Kaç Günde Tamamlanır?Emeklilik başvurusu yaparken şu adımlar izlenmelidir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/emekli-bayram-ikramiyesinde-en-guclu-rakam-belli-oldu-sgk-uzmani-kritik-tarihi-acikladi-basvuru-1093962650.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli bayram ikramiyesi 2024, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, bayram ikramiyesi 2024 zammı, emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi, sgk bayram ikramiyesi ödeme tarihi, bayram ikramiyesi başvuru şartları, emeklilik dilekçesi son tarih, ramazan bayramı ikramiyesi 2024, kurban bayramı ikramiyesi 2024, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, emeklilere zam var mı, bayram ikramiyesi kimler alabilir, bayram ikramiyesi hesaplama, emekli maaşı ne zaman yatar, emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik dilekçesi nasıl verilir, bayram ikramiyesi başvuru süresi, emekli maaşı ve ikramiye ödeme takvimi, emeklilik süreci nasıl işler, bayram ikramiyesi 4.500 tl olacak mı, sgk'dan emeklilere duyuru, emeklilik başvurusu gecikirse ne olur, bayram ikramiyesi için son başvuru tarihi, bayram ikramiyesi zammı 2024, emeklilere ek ödeme var mı, emeklilik başvurusu e-devlet, bayram ikramiyesi almak için şartlar, sgk bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce emekli olanlar ikramiye alır mı