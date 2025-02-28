https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/orucun-mujdeleyicisi-ramazan-hilali-gorundu--1094097048.html

Orucun müjdeleyicisi: Ramazan hilali göründü

Orucun müjdeleyicisi: Ramazan hilali göründü

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'daki astronomi gözlemevleri, Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T19:39+0300

2025-02-28T19:39+0300

2025-02-28T19:39+0300

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gökyüzü

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Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi Cuma akşamı Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde de hilalin gözlemlendiği bildirilirken Türkiye'de de havanın kararmasıyla birlikte hilalin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan gözlemler sonucunda, Ramazan Ayı'nın başlangıcının 1 Mart olarak kesinleştiği açıklandı.Müslüman aleminin peygamberi Hz. Muhammed “Ramazan hilali görüldüğünde oruca başlayınız. Şevval hilali görüldüğünde orucu bozunuz. Eğer hilali göremezseniz, Şaban’ı otuz güne tamamlayınız” hadisiyle Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini belirleme yöntemini müminlere bildirmişti. Bu yıl da hilalin gözlemlenmesiyle birlikte, İslam alemi 1 Mart Cuma günü ilk sahuruna kalkacak ve oruç ibadetine başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2030da-cifte-ramazan-mi-olacak-ayni-yilda-2-kez-oruc-tutulacak-mi-1094092578.html

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umman denizi

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