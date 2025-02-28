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Orucun müjdeleyicisi: Ramazan hilali göründü
Orucun müjdeleyicisi: Ramazan hilali göründü
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'daki astronomi gözlemevleri, Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi Cuma akşamı Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde de hilalin gözlemlendiği bildirilirken Türkiye'de de havanın kararmasıyla birlikte hilalin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan gözlemler sonucunda, Ramazan Ayı'nın başlangıcının 1 Mart olarak kesinleştiği açıklandı.Müslüman aleminin peygamberi Hz. Muhammed “Ramazan hilali görüldüğünde oruca başlayınız. Şevval hilali görüldüğünde orucu bozunuz. Eğer hilali göremezseniz, Şaban’ı otuz güne tamamlayınız” hadisiyle Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini belirleme yöntemini müminlere bildirmişti. Bu yıl da hilalin gözlemlenmesiyle birlikte, İslam alemi 1 Mart Cuma günü ilk sahuruna kalkacak ve oruç ibadetine başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2030da-cifte-ramazan-mi-olacak-ayni-yilda-2-kez-oruc-tutulacak-mi-1094092578.html
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ortadoğu, türkiye, türkiye cumhuriyeti, umman, umman denizi, umman körfezi, endonezya, ramazan ayı, gökyüzü, suudi, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, suudi arabistan, gözlem
ortadoğu, türkiye, türkiye cumhuriyeti, umman, umman denizi, umman körfezi, endonezya, ramazan ayı, gökyüzü, suudi, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, suudi arabistan, gözlem

Orucun müjdeleyicisi: Ramazan hilali göründü

19:39 28.02.2025
© AA / Yasin Baturhan ErginVenüs ile Hilal bir arada
Venüs ile Hilal bir arada - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Yasin Baturhan Ergin
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Suudi Arabistan'daki astronomi gözlemevleri, Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde de hilalin gözlemlendiği bildirildi. Türkiye'de ise havanın kararmasıyla birlikte hilalin ortaya çıktığı belirtildi. Gözlemler sonucunda, Ramazan'ın ilk gününün 1 Mart olduğu kesinleşti.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi Cuma akşamı Ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu.
Endonezya, Umman, Katar, BAE ve Yemen gibi ülkelerde de hilalin gözlemlendiği bildirilirken Türkiye'de de havanın kararmasıyla birlikte hilalin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan gözlemler sonucunda, Ramazan Ayı'nın başlangıcının 1 Mart olarak kesinleştiği açıklandı.
Müslüman aleminin peygamberi Hz. Muhammed “Ramazan hilali görüldüğünde oruca başlayınız. Şevval hilali görüldüğünde orucu bozunuz. Eğer hilali göremezseniz, Şaban’ı otuz güne tamamlayınız” hadisiyle Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini belirleme yöntemini müminlere bildirmişti. Bu yıl da hilalin gözlemlenmesiyle birlikte, İslam alemi 1 Mart Cuma günü ilk sahuruna kalkacak ve oruç ibadetine başlayacak.
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