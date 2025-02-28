https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/okullar-7-gundur-tatil-son-25-yilin-en-sert-kisi-kar-kalinligi-5-6-metreyi-asti-1094075236.html

Okullar 7 gündür tatil: Son 25 yılın en sert kışı, kar kalınlığı 5-6 metreyi aştı

Okullar 7 gündür tatil: Son 25 yılın en sert kışı, kar kalınlığı 5-6 metreyi aştı

Sputnik Türkiye

Artvin'de etkili olan kar yağışlarının ardından kent merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi geçti. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T12:06+0300

2025-02-28T12:06+0300

2025-02-28T12:06+0300

türki̇ye

artvin

okul

kar tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094075858_2:0:1600:899_1920x0_80_0_0_d0d9822834a10b1e165fdbecc5d31278.jpg

Artvin genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yaşamı olumsuz yönde etkiledi.Artvin'de kar: 104 santimetreye ulaştıArtvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı. Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü.Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Tütüncüler köyünde incelemede bulunan Vali Turan Ergün, kentte son çeyrek asrın en sert kışını yaşadıklarını söyledi.Şehir merkezinde kar kalınlığının en son 1997'de bu kadar yüksek ölçüldüğüne değinen Ergün, "Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış. Yine dün merkeze 20 saatte yağan taze kar miktarı 64 santimetre olmuş. İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi aşıyor." ifadelerini kullandı.Sahara ve Camili Geçidi'nde yaklaşık 5-6 metre kar yağdığını ve kara yolunun kapalı olduğunu aktaran Ergün, çalışmaların devam ettiğini belirtti.Okullar 7 gündür tatilArtvin'de kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiliyor. İl merkezinde okullar 7 gündür tatil edilirken pazartesi gününden itibaren yeniden eğitim-öğretim hayatının başlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/valiliklerden-gelen-son-aciklamalar-belli-oldu-28-subatta-okullar-tatil-mi--1094053054.html

türki̇ye

artvin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

artvin, okul, kar tatili