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Mesai arkadaşını çaya davet etmedi: Mahkeme 2 milyon TL tazminata karar verdi
Mesai arkadaşını çaya davet etmedi: Mahkeme 2 milyon TL tazminata karar verdi
Sputnik Türkiye
İngiltere’de bir hemşire, mesai arkadaşı tarafından sabah çayı sırasına dahil edilmediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, hastane yönetiminin şikayetleri... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T13:11+0300
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Güney Londra’daki St Helier Hastanesi’nde görev yapan eski diyabet hemşiresi Susan Hamilton ile diyetisyen Abdool Nayeck arasında anlaşmazlık yaşandı. Hamilton, Nayeck’in kendisine "zorbalık" yaptığını ve yıllarca sistematik şekilde dışlandığını öne sürdü.Gerginlik, 2018 yılında bir hastanın bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkla başladı. Hamilton, Nayeck’in kendisini toplantılarda görmezden geldiğini ve çay yaparken ona içecek hazırlamayı bıraktığını iddia etti. Dahası, Nayeck’in kendisine doğrudan "Seni sevmiyorum" dediğini de öne sürdü.Hastane arabuluculuk yaptı ama çözüm olmadıHamilton’un şikayetleri üzerine hastane yönetimi tarafları arabuluculuk sürecine dahil etti ve nazik bir iletişim kurmalarını sağlamak için girişimde bulundu. Ancak Hamilton, bu sürecin ardından Nayeck’in tüm ekibe çay yapmayı tamamen bıraktığını ifade etti.2019 yılında yaşadığı stres nedeniyle görevinden ayrılan Susan Hamilton, Ocak 2021’de hastaneye geri döndü. Ancak, geçmişte yaşadığı olaylarla ilgili resmi bir itirazda bulundu. Hastane yönetimiyle güven ilişkisinin tamamen bozulduğunu savunan Hamilton, aynı yılın sonunda istifa etti ve hukuki süreç başlattı.Mahkeme: Hastane yeterli önlem almadıİstihdam Mahkemesi, Hamilton’un şikayetlerini haklı buldu. Ancak, meslektaşı Abdool Nayeck hakkında zorbalık suçlamasını reddetti. Mahkeme, hastane yönetiminin çalışanlarını koruma konusunda yetersiz kaldığını belirterek Hamilton’un ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini vurguladı.Mahkeme Yargıcı Kathryn Ramsden, "Hamilton, mesleğini seven ve başarılı bir hemşireydi. Ancak bu süreç, onun işini yapamaz hale gelmesine neden oldu" diyerek hastane yönetiminin ihmalkarlığını eleştirdi.41 bin sterlin tazminatMahkeme, hastane yönetiminin şikayetlere kayıtsız kaldığını ve bunun Hamilton’un iş ortamındaki huzurunu bozduğunu belirterek 41 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi.
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çay, i̇ngiliz, sterlin, i̇ngiltere, hemşire
çay, i̇ngiliz, sterlin, i̇ngiltere, hemşire

Mesai arkadaşını çaya davet etmedi: Mahkeme 2 milyon TL tazminata karar verdi

13:11 28.02.2025
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Çay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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İngiltere’de bir hemşire, mesai arkadaşı tarafından sabah çayı sırasına dahil edilmediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, hastane yönetiminin şikayetleri dikkate almadığını belirterek hemşireye 41 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) tazminat ödenmesine hükmetti.
Güney Londra’daki St Helier Hastanesi’nde görev yapan eski diyabet hemşiresi Susan Hamilton ile diyetisyen Abdool Nayeck arasında anlaşmazlık yaşandı. Hamilton, Nayeck’in kendisine "zorbalık" yaptığını ve yıllarca sistematik şekilde dışlandığını öne sürdü.
Gerginlik, 2018 yılında bir hastanın bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkla başladı. Hamilton, Nayeck’in kendisini toplantılarda görmezden geldiğini ve çay yaparken ona içecek hazırlamayı bıraktığını iddia etti. Dahası, Nayeck’in kendisine doğrudan "Seni sevmiyorum" dediğini de öne sürdü.

Hastane arabuluculuk yaptı ama çözüm olmadı

Hamilton’un şikayetleri üzerine hastane yönetimi tarafları arabuluculuk sürecine dahil etti ve nazik bir iletişim kurmalarını sağlamak için girişimde bulundu. Ancak Hamilton, bu sürecin ardından Nayeck’in tüm ekibe çay yapmayı tamamen bıraktığını ifade etti.
2019 yılında yaşadığı stres nedeniyle görevinden ayrılan Susan Hamilton, Ocak 2021’de hastaneye geri döndü. Ancak, geçmişte yaşadığı olaylarla ilgili resmi bir itirazda bulundu. Hastane yönetimiyle güven ilişkisinin tamamen bozulduğunu savunan Hamilton, aynı yılın sonunda istifa etti ve hukuki süreç başlattı.

Mahkeme: Hastane yeterli önlem almadı

İstihdam Mahkemesi, Hamilton’un şikayetlerini haklı buldu. Ancak, meslektaşı Abdool Nayeck hakkında zorbalık suçlamasını reddetti. Mahkeme, hastane yönetiminin çalışanlarını koruma konusunda yetersiz kaldığını belirterek Hamilton’un ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini vurguladı.
Mahkeme Yargıcı Kathryn Ramsden, "Hamilton, mesleğini seven ve başarılı bir hemşireydi. Ancak bu süreç, onun işini yapamaz hale gelmesine neden oldu" diyerek hastane yönetiminin ihmalkarlığını eleştirdi.

41 bin sterlin tazminat

Mahkeme, hastane yönetiminin şikayetlere kayıtsız kaldığını ve bunun Hamilton’un iş ortamındaki huzurunu bozduğunu belirterek 41 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi.
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