https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/siyah-cayin-faydalari-bilimsel-olarak-kanitlandi-uzmani-uyardi-cayi-yanlis-mi-iciyoruz-1093826323.html

Siyah çayın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı, uzmanı uyardı: Çayı yanlış mı içiyoruz?

Siyah çayın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı, uzmanı uyardı: Çayı yanlış mı içiyoruz?

Sputnik Türkiye

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan siyah çayın sağlık üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, uluslararası klinik... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:42+0300

2025-02-20T09:42+0300

2025-02-20T09:42+0300

sağlik

yusuf yılmaz

şeker

çay

çay

çay bardağı

siyah çay

yeşil çay

çay ocağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyah çayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran uluslararası bilimsel çalışmaları tek bir makalede derledi.Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre:✅ Günde 3-5 bardak çay içmek, kalp damar sağlığını olumlu etkiliyor.✅ Damar sertliğini azaltarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.✅ Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.✅ Antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.✅ Bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor.Prof. Dr. Yılmaz: Çay bir şifa kaynağıdırAkademik çalışmasını Uluslararası Gıda Bilimleri ve Beslenme Dergisi (International Journal of Food Sciences) üzerinden yayınlayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, çayın sağlık üzerindeki etkilerini şu sözlerle özetledi:📌 "Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Rize için de büyük bir ekonomik öneme sahip. Çayın sağlığa faydalarını bilimsel araştırmalardan derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırdım."📌 "Çayın olumlu etkilerinden maksimum faydalanmak için şekersiz tüketilmeli ve yanında sigara içilmemelidir."📌 "Sağlıklı beslenme, spor ve doğru içecek seçimleriyle çayı şifa kaynağı olarak değerlendirebiliriz."Çayın bağırsak sağlığı üzerindeki etkileriProf. Dr. Yılmaz, siyah çayın sadece kalp ve damar sağlığı için değil, bağırsak sağlığı için de büyük faydalar sunduğunu belirtti.🔹 Bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkıda bulunuyor.🔹 Bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sistemini destekliyor.🔹 Mide rahatsızlıklarını hafifletici etkiler gösterebiliyor.Çay tüketirken nelere dikkat edilmeli?🔴 Şeker eklenmemeli: Çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini azaltabilir.🔴 Sigara ile birlikte tüketilmemeli: Sigara, çayın antioksidan etkilerini olumsuz etkileyebilir.🔴 Dengeli içilmeli: Günde 3-5 bardak arasında tüketmek en ideal seviyedir.Çay, günlük yaşamın vazgeçilmeziRizeliler ve çay üreticileri, çayın sağlık açısından faydalı olduğuna inandıklarını belirterek şunları söyledi:💬 Ali Reyhan: "Çay bizim her şeyimiz. Üretimini ve doğallığını biliyoruz, başka bir içecek düşünemem."💬 Nuri Uzun: "Çayı kahvaltıda, yemekten sonra ve sohbetlerde içiyorum. Yüzde 100 sağlıklı bir içecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kazdikca-ceset-cikiyor-sayi-93e-ulasti-1093825335.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siyah çayın faydaları, çay kalp sağlığına iyi gelir mi, çayın bağırsaklara etkisi, çay ne kadar tüketilmeli, günde kaç bardak çay içilmeli, şekersiz çayın faydaları, prof dr yusuf yılmaz çay araştırması, çay tansiyonu düşürür mü, çayın antioksidan etkisi, çay ve sigara zararlı mı