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Siyah çayın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı, uzmanı uyardı: Çayı yanlış mı içiyoruz?
Siyah çayın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı, uzmanı uyardı: Çayı yanlış mı içiyoruz?
Sputnik Türkiye
Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan siyah çayın sağlık üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, uluslararası klinik... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:42+0300
2025-02-20T09:42+0300
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyah çayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran uluslararası bilimsel çalışmaları tek bir makalede derledi.Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre:✅ Günde 3-5 bardak çay içmek, kalp damar sağlığını olumlu etkiliyor.✅ Damar sertliğini azaltarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.✅ Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.✅ Antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.✅ Bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor.Prof. Dr. Yılmaz: Çay bir şifa kaynağıdırAkademik çalışmasını Uluslararası Gıda Bilimleri ve Beslenme Dergisi (International Journal of Food Sciences) üzerinden yayınlayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, çayın sağlık üzerindeki etkilerini şu sözlerle özetledi:📌 "Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Rize için de büyük bir ekonomik öneme sahip. Çayın sağlığa faydalarını bilimsel araştırmalardan derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırdım."📌 "Çayın olumlu etkilerinden maksimum faydalanmak için şekersiz tüketilmeli ve yanında sigara içilmemelidir."📌 "Sağlıklı beslenme, spor ve doğru içecek seçimleriyle çayı şifa kaynağı olarak değerlendirebiliriz."Çayın bağırsak sağlığı üzerindeki etkileriProf. Dr. Yılmaz, siyah çayın sadece kalp ve damar sağlığı için değil, bağırsak sağlığı için de büyük faydalar sunduğunu belirtti.🔹 Bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkıda bulunuyor.🔹 Bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sistemini destekliyor.🔹 Mide rahatsızlıklarını hafifletici etkiler gösterebiliyor.Çay tüketirken nelere dikkat edilmeli?🔴 Şeker eklenmemeli: Çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini azaltabilir.🔴 Sigara ile birlikte tüketilmemeli: Sigara, çayın antioksidan etkilerini olumsuz etkileyebilir.🔴 Dengeli içilmeli: Günde 3-5 bardak arasında tüketmek en ideal seviyedir.Çay, günlük yaşamın vazgeçilmeziRizeliler ve çay üreticileri, çayın sağlık açısından faydalı olduğuna inandıklarını belirterek şunları söyledi:💬 Ali Reyhan: "Çay bizim her şeyimiz. Üretimini ve doğallığını biliyoruz, başka bir içecek düşünemem."💬 Nuri Uzun: "Çayı kahvaltıda, yemekten sonra ve sohbetlerde içiyorum. Yüzde 100 sağlıklı bir içecek."
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siyah çayın faydaları, çay kalp sağlığına iyi gelir mi, çayın bağırsaklara etkisi, çay ne kadar tüketilmeli, günde kaç bardak çay içilmeli, şekersiz çayın faydaları, prof dr yusuf yılmaz çay araştırması, çay tansiyonu düşürür mü, çayın antioksidan etkisi, çay ve sigara zararlı mı
siyah çayın faydaları, çay kalp sağlığına iyi gelir mi, çayın bağırsaklara etkisi, çay ne kadar tüketilmeli, günde kaç bardak çay içilmeli, şekersiz çayın faydaları, prof dr yusuf yılmaz çay araştırması, çay tansiyonu düşürür mü, çayın antioksidan etkisi, çay ve sigara zararlı mı

Siyah çayın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı, uzmanı uyardı: Çayı yanlış mı içiyoruz?

09:42 20.02.2025
© ERDİ DEMİR-AW270383çay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© ERDİ DEMİR-AW270383
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Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan siyah çayın sağlık üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, uluslararası klinik çalışmaları tek bir makalede derleyerek, siyah çayın kalp ve bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyah çayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran uluslararası bilimsel çalışmaları tek bir makalede derledi.
Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre:
Günde 3-5 bardak çay içmek, kalp damar sağlığını olumlu etkiliyor.
Damar sertliğini azaltarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.
Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.
Antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Yılmaz: Çay bir şifa kaynağıdır

Akademik çalışmasını Uluslararası Gıda Bilimleri ve Beslenme Dergisi (International Journal of Food Sciences) üzerinden yayınlayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, çayın sağlık üzerindeki etkilerini şu sözlerle özetledi:
📌 "Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Rize için de büyük bir ekonomik öneme sahip. Çayın sağlığa faydalarını bilimsel araştırmalardan derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırdım."
📌 "Çayın olumlu etkilerinden maksimum faydalanmak için şekersiz tüketilmeli ve yanında sigara içilmemelidir."
📌 "Sağlıklı beslenme, spor ve doğru içecek seçimleriyle çayı şifa kaynağı olarak değerlendirebiliriz."

Çayın bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri

Prof. Dr. Yılmaz, siyah çayın sadece kalp ve damar sağlığı için değil, bağırsak sağlığı için de büyük faydalar sunduğunu belirtti.
🔹 Bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirim sistemine katkıda bulunuyor.
🔹 Bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sistemini destekliyor.
🔹 Mide rahatsızlıklarını hafifletici etkiler gösterebiliyor.

Çay tüketirken nelere dikkat edilmeli?

🔴 Şeker eklenmemeli: Çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini azaltabilir.
🔴 Sigara ile birlikte tüketilmemeli: Sigara, çayın antioksidan etkilerini olumsuz etkileyebilir.
🔴 Dengeli içilmeli: Günde 3-5 bardak arasında tüketmek en ideal seviyedir.

Çay, günlük yaşamın vazgeçilmezi

Rizeliler ve çay üreticileri, çayın sağlık açısından faydalı olduğuna inandıklarını belirterek şunları söyledi:
💬 Ali Reyhan: "Çay bizim her şeyimiz. Üretimini ve doğallığını biliyoruz, başka bir içecek düşünemem."
💬 Nuri Uzun: "Çayı kahvaltıda, yemekten sonra ve sohbetlerde içiyorum. Yüzde 100 sağlıklı bir içecek."
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