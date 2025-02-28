MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Türkiye
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Soma’da kamu görevlileri için hapis talebi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meb-son-dakika-duyurdu-bilsem-sonuclari-aciklandi-mi-on-degerlendirme-sonuclari-nasil-sorgulanir-1094059519.html
MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?
MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat’ta açıkladı! İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan sınavın ardından gözler MEB'e çevrildi. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. İşte BİLSEM sonuç sorgulama
2025-02-28T09:31+0300
2025-02-28T09:58+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
bi̇lsem
sonuç
türkiye
i̇lkokul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094059660_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fa11e17d97c5a5982344ac7603c94775.jpg
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aday öğrenciler, bilişsel, resim ve müzik alanlarında sınava tabi tutuldu. Bu aşamayı geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazandı.BİLSEM sonuçları açıklandı mı?Ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.Ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve bu itirazlar 10-14 Mart tarihleri arasında incelenerek sonuçlandırılacak.BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?BİLSEM sürecine dair tüm bilgiler MEB’in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak. Adaylar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.2025 BİLSEM takvimi📌 28 Şubat – Ön değerlendirme sonuçları açıklanacak.📌 3-7 Mart – Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci.📌 10-14 Mart – İtiraz değerlendirme süreci.📌 10-21 Mart – Bireysel değerlendirme için randevular belirlenecek.📌 26 Mart – Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul sisteminde yayımlanacak.📌 14 Nisan - 27 Haziran – Bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.📌 4 Temmuz – Kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak.📌 28 Temmuz - 29 Ağustos – BİLSEM kayıt işlemleri tamamlanacak.BİLSEM nedir?Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program, okul saatleri dışında ek eğitim imkânı sunarak, öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi hedefler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/emeklilik-basvurusu-yapmayanlar-dikkat-bayram-ikramiyesi-icin-son-basvuru-tarihi-aciklandi-rakam-ne-1094057722.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094059660_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9d90ce64c24a70753b59479be7db7b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meb bilsem sonuçları 2025, milli eğitim bakanlığı, bilsem 2025 sonuçları, bilsem sonuç meb gov trmeb.gov.tr, 2025 bilsem sonuçları, bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak, bilsem sonuçları açıklandı mı
meb bilsem sonuçları 2025, milli eğitim bakanlığı, bilsem 2025 sonuçları, bilsem sonuç meb gov trmeb.gov.tr, 2025 bilsem sonuçları, bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak, bilsem sonuçları açıklandı mı

MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?

09:31 28.02.2025 (güncellendi: 09:58 28.02.2025)
© AABİLSEM
BİLSEM - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 BİLSEM öğrenci alımı ve yerleştirme sürecine dair kılavuzu yayımladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) yerleştirilecek. Öğrenciler ve velilerin beklediği BİLSEM sonuçları açıklandı.
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aday öğrenciler, bilişsel, resim ve müzik alanlarında sınava tabi tutuldu. Bu aşamayı geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazandı.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

Ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.
Ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve bu itirazlar 10-14 Mart tarihleri arasında incelenerek sonuçlandırılacak.

BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?

BİLSEM sürecine dair tüm bilgiler MEB’in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak. Adaylar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

2025 BİLSEM takvimi

📌 28 Şubat – Ön değerlendirme sonuçları açıklanacak.
📌 3-7 Mart – Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci.
📌 10-14 Mart – İtiraz değerlendirme süreci.
📌 10-21 Mart – Bireysel değerlendirme için randevular belirlenecek.
📌 26 Mart – Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul sisteminde yayımlanacak.
📌 14 Nisan - 27 Haziran – Bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
📌 4 Temmuz – Kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak.
📌 28 Temmuz - 29 Ağustos – BİLSEM kayıt işlemleri tamamlanacak.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program, okul saatleri dışında ek eğitim imkânı sunarak, öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi hedefler.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
EKONOMİ
Emeklilik başvurusu yapmayanlar dikkat: Bayram ikramiyesi için son başvuru tarihi açıklandı, rakam ne olacak?
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала