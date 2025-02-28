https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meb-son-dakika-duyurdu-bilsem-sonuclari-aciklandi-mi-on-degerlendirme-sonuclari-nasil-sorgulanir-1094059519.html
MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?
MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?
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2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat’ta açıkladı! İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan sınavın ardından gözler MEB'e çevrildi. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. İşte BİLSEM sonuç sorgulama
2025-02-28T09:31+0300
2025-02-28T09:31+0300
2025-02-28T09:58+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
bi̇lsem
sonuç
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i̇lkokul
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BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aday öğrenciler, bilişsel, resim ve müzik alanlarında sınava tabi tutuldu. Bu aşamayı geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazandı.BİLSEM sonuçları açıklandı mı?Ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.Ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve bu itirazlar 10-14 Mart tarihleri arasında incelenerek sonuçlandırılacak.BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?BİLSEM sürecine dair tüm bilgiler MEB’in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak. Adaylar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.2025 BİLSEM takvimi📌 28 Şubat – Ön değerlendirme sonuçları açıklanacak.📌 3-7 Mart – Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci.📌 10-14 Mart – İtiraz değerlendirme süreci.📌 10-21 Mart – Bireysel değerlendirme için randevular belirlenecek.📌 26 Mart – Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul sisteminde yayımlanacak.📌 14 Nisan - 27 Haziran – Bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.📌 4 Temmuz – Kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak.📌 28 Temmuz - 29 Ağustos – BİLSEM kayıt işlemleri tamamlanacak.BİLSEM nedir?Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program, okul saatleri dışında ek eğitim imkânı sunarak, öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi hedefler.
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MEB son dakika duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır?
09:31 28.02.2025 (güncellendi: 09:58 28.02.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 BİLSEM öğrenci alımı ve yerleştirme sürecine dair kılavuzu yayımladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) yerleştirilecek. Öğrenciler ve velilerin beklediği BİLSEM sonuçları açıklandı.
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aday öğrenciler, bilişsel, resim ve müzik alanlarında sınava tabi tutuldu. Bu aşamayı geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazandı.
BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
Ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.
Ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve bu itirazlar 10-14 Mart tarihleri arasında incelenerek sonuçlandırılacak.
BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?
BİLSEM sürecine dair tüm bilgiler MEB’in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak
. Adaylar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek
.
📌 28 Şubat – Ön değerlendirme sonuçları açıklanacak.
📌 3-7 Mart – Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci.
📌 10-14 Mart – İtiraz değerlendirme süreci.
📌 10-21 Mart – Bireysel değerlendirme için randevular belirlenecek.
📌 26 Mart – Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul sisteminde yayımlanacak.
📌 14 Nisan - 27 Haziran – Bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
📌 4 Temmuz – Kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak.
📌 28 Temmuz - 29 Ağustos – BİLSEM kayıt işlemleri tamamlanacak.
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program, okul saatleri dışında ek eğitim imkânı sunarak, öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi hedefler.