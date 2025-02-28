https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ibana-para-transferinde-bu-sart-aranacak-yarindan-itibaren-uygulamada-1094071711.html
IBAN'a para transferinde bu şart aranacak: Yarından itibaren uygulamada
IBAN'a para transferinde bu şart aranacak: Yarından itibaren uygulamada
Sputnik Türkiye
BDDK, artan dijital bankacılık dolandırıcılığı vakalarına karşı önemli bir adım atıyor. Yarın itibarıyla bazı bankalar, para transferlerinde çift aşamalı... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:05+0300
2025-02-28T11:05+0300
2025-02-28T11:05+0300
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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bankacılık işlemlerinin büyük bir bölümü dijital platformlara taşındı. Ancak bu durum, dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef almasını da kolaylaştırdı.Son yıllarda kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak kredi çekilmesi veya habersiz para transferleri yapılması gibi vakalarda büyük bir artış yaşandı. Bu gelişmeler üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların güvenlik sistemlerini güçlendirmek için yeni bir düzenleme hazırladı.IBAN’a para transferinde yeni dönemMevcut bankacılık sisteminde, kullanıcılar tanımlı telefonlarından giriş yaptıklarında ekstra bir doğrulama olmadan para transferi gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu durum, hesaplara yetkisiz erişimi kolaylaştırarak dolandırıcıların kötüye kullanımına açık bir alan yaratıyordu.Yeni düzenlemeyle birlikte:📌 Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek.📌 Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, Havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak.📌 Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek.Bu sistemin amacı, hesap güvenliğini artırmak ve dijital dolandırıcılığı minimuma indirmek.Yeni uygulama yarından i̇tibaren başlıyorBDDK, bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda yeni güvenlik önlemlerinin uygulanmasına karar verdi. Bazı bankalar, 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokacak.Ancak tüm bankaların bu sisteme geçmesi için ek bir süre tanınacak. BDDK’nın belirlediği takvim doğrultusunda, ilerleyen aylarda çift aşamalı doğrulama tüm bankalar için zorunlu hale getirilecek.
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iban, bddk, para transferi, eft, havale
iban, bddk, para transferi, eft, havale
IBAN'a para transferinde bu şart aranacak: Yarından itibaren uygulamada
BDDK, artan dijital bankacılık dolandırıcılığı vakalarına karşı önemli bir adım atıyor. Yarın itibarıyla bazı bankalar, para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yapacak. Havale ve EFT işlemleri için SMS onayı zorunlu hale gelecek.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bankacılık işlemlerinin büyük bir bölümü dijital platformlara taşındı. Ancak bu durum, dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef almasını da kolaylaştırdı.
Son yıllarda kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak kredi çekilmesi veya habersiz para transferleri yapılması gibi vakalarda büyük bir artış yaşandı. Bu gelişmeler üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların güvenlik sistemlerini güçlendirmek için yeni bir düzenleme hazırladı.
IBAN’a para transferinde yeni dönem
Mevcut bankacılık sisteminde, kullanıcılar tanımlı telefonlarından giriş yaptıklarında ekstra bir doğrulama olmadan para transferi gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu durum, hesaplara yetkisiz erişimi kolaylaştırarak dolandırıcıların kötüye kullanımına açık bir alan yaratıyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte:
📌 Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek.
📌 Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, Havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak.
📌 Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek.
Bu sistemin amacı, hesap güvenliğini artırmak ve dijital dolandırıcılığı minimuma indirmek.
Yeni uygulama yarından i̇tibaren başlıyor
BDDK, bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda yeni güvenlik önlemlerinin uygulanmasına karar verdi. Bazı bankalar, 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokacak.
Ancak tüm bankaların bu sisteme geçmesi için ek bir süre tanınacak. BDDK’nın belirlediği takvim doğrultusunda, ilerleyen aylarda çift aşamalı doğrulama tüm bankalar için zorunlu hale getirilecek.