https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/komsularin-gurultu-kavgasinda-2-kisi-silahla--ev-sahibi-kiraci-arasindaki-zam-tartismasinda-3-kisi-1094051354.html

Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi silahla, ev sahibi kiracı arasındaki zam tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi silahla, ev sahibi kiracı arasındaki zam tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışma bıçaklı yaralamayla, Aksaray'da ise gürültü nedeniyle komşular arasında... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T00:59+0300

2025-02-28T00:59+0300

2025-02-28T01:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul

pendik

bıçaklı kavga

bıçaklama

bıçakla yaralama

silahlı saldırı

silahlı kavga

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Pendik'te ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle çıkan tartışma büyüdü. Ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı. Saldırıda 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandıYaralılar, Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Bir kavga olayı da Aksaray'da bu kez komşular arasında yaşandı.5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı.Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-2-yeni-isim-atandi-1094050888.html

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i̇stanbul

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i̇stanbul, pendik, bıçaklı kavga, bıçaklama, bıçakla yaralama, silahlı saldırı, silahlı kavga