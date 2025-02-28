https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/komsularin-gurultu-kavgasinda-2-kisi-silahla--ev-sahibi-kiraci-arasindaki-zam-tartismasinda-3-kisi-1094051354.html
Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi silahla, ev sahibi kiracı arasındaki zam tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı
Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi silahla, ev sahibi kiracı arasındaki zam tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı
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İstanbul Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışma bıçaklı yaralamayla, Aksaray'da ise gürültü nedeniyle komşular arasında... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T00:59+0300
2025-02-28T00:59+0300
2025-02-28T01:00+0300
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i̇stanbul
pendik
bıçaklı kavga
bıçaklama
bıçakla yaralama
silahlı saldırı
silahlı kavga
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Pendik'te ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle çıkan tartışma büyüdü. Ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı. Saldırıda 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandıYaralılar, Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Bir kavga olayı da Aksaray'da bu kez komşular arasında yaşandı.5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı.Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-2-yeni-isim-atandi-1094050888.html
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i̇stanbul, pendik, bıçaklı kavga, bıçaklama, bıçakla yaralama, silahlı saldırı, silahlı kavga
i̇stanbul, pendik, bıçaklı kavga, bıçaklama, bıçakla yaralama, silahlı saldırı, silahlı kavga
Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi silahla, ev sahibi kiracı arasındaki zam tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı
00:59 28.02.2025 (güncellendi: 01:00 28.02.2025)
İstanbul Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışma bıçaklı yaralamayla, Aksaray'da ise gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavga 2 kişinin silahla yaralanmasıyla son buldu.
Pendik'te ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle çıkan tartışma büyüdü. Ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı. Saldırıda 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı
Yaralılar, Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir kavga olayı da Aksaray'da bu kez komşular arasında yaşandı.5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.