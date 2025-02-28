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İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 28 Şubat 2025 tarihinde saat... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin merkez üssünün Dikili’ye 11.33 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, sarsıntının 10.67 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Dikili ve çevresinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle İzmir’in kuzey ilçelerinde ve Balıkesir’in sahil kesimlerinde yaşayanların sarsıntıyı hissettikleri ve evlerinden dışarı çıktıkları öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/egede-deprem-hareketliligi-devam-ediyor-santorinide-olasi-bir-yanardag-patlamasi-hava-1094088220.html
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i̇zmir, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi
i̇zmir, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

17:23 28.02.2025 (güncellendi: 17:58 28.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 28 Şubat 2025 tarihinde saat 17.09’da gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü Dikili'ye 11.33 kilometre mesafede bulunurken, 10.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin merkez üssünün Dikili’ye 11.33 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, sarsıntının 10.67 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Dikili ve çevresinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle İzmir’in kuzey ilçelerinde ve Balıkesir’in sahil kesimlerinde yaşayanların sarsıntıyı hissettikleri ve evlerinden dışarı çıktıkları öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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