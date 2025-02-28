https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/izmirde-40-buyuklugunde-deprem-1094093218.html

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 28 Şubat 2025 tarihinde saat... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T17:23+0300

2025-02-28T17:23+0300

2025-02-28T17:58+0300

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deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ege denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin merkez üssünün Dikili’ye 11.33 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, sarsıntının 10.67 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Dikili ve çevresinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle İzmir’in kuzey ilçelerinde ve Balıkesir’in sahil kesimlerinde yaşayanların sarsıntıyı hissettikleri ve evlerinden dışarı çıktıkları öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/egede-deprem-hareketliligi-devam-ediyor-santorinide-olasi-bir-yanardag-patlamasi-hava-1094088220.html

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ege denizi

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i̇zmir, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi