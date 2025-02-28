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İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli düzenlenen sahte para operasyonunda milyonlarca sahte dolar ve euro yakalandı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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sahte dolar
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Türkiye'de geçtiğimiz aylarda 'sahte dolar' krizi yaşanırken İstanbul'da bazı döviz büroları ve Kapalıçarşı'daki esnaf dolar kabul etmemişti. Sahte dolarların para sayma makinelerinden geçebildiği iddia edilirken, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda polis milyonlarca sahte dolar ve euro yakaladı. Operasyonlarda 10 kişi tutuklandı. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahteciliğin önlenmesi, sahte döviz dolaşımının engellenerek suç organizasyonlarının deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Edirne'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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sahte para, sahte dolar, sahte euro, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kapalıçarşı
sahte para, sahte dolar, sahte euro, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kapalıçarşı

İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

16:36 28.02.2025
© İHAOperasyonda ayrıca sahte 2 bin 942 dolar ve 100 doların ebadının sığdığı 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca sahte 2 bin 942 dolar ve 100 doların ebadının sığdığı 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© İHA
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İstanbul merkezli düzenlenen sahte para operasyonunda milyonlarca sahte dolar ve euro yakalandı.
Türkiye'de geçtiğimiz aylarda 'sahte dolar' krizi yaşanırken İstanbul'da bazı döviz büroları ve Kapalıçarşı'daki esnaf dolar kabul etmemişti. Sahte dolarların para sayma makinelerinden geçebildiği iddia edilirken, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda polis milyonlarca sahte dolar ve euro yakaladı. Operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.

27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahteciliğin önlenmesi, sahte döviz dolaşımının engellenerek suç organizasyonlarının deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Edirne'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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