https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/istanbul-merkezli-buyuk-sahte-para-operasyonu-milyonlarca-sahte-dolar-ve-euro-ele-gecirildi-1094088416.html
İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli düzenlenen sahte para operasyonunda milyonlarca sahte dolar ve euro yakalandı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T16:36+0300
2025-02-28T16:36+0300
2025-02-28T16:36+0300
türki̇ye
sahte para
sahte dolar
sahte euro
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
kapalıçarşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073975465_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_664d9b61d8dbe3f67195c3a981024dc6.jpg
Türkiye'de geçtiğimiz aylarda 'sahte dolar' krizi yaşanırken İstanbul'da bazı döviz büroları ve Kapalıçarşı'daki esnaf dolar kabul etmemişti. Sahte dolarların para sayma makinelerinden geçebildiği iddia edilirken, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda polis milyonlarca sahte dolar ve euro yakaladı. Operasyonlarda 10 kişi tutuklandı. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahteciliğin önlenmesi, sahte döviz dolaşımının engellenerek suç organizasyonlarının deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Edirne'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bankalar-birliginden-doviz-banknotlari-aciklamasi-1092136386.html
türki̇ye
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073975465_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c1ea458175694e3309edd3583112fa48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahte para, sahte dolar, sahte euro, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kapalıçarşı
sahte para, sahte dolar, sahte euro, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kapalıçarşı
İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
İstanbul merkezli düzenlenen sahte para operasyonunda milyonlarca sahte dolar ve euro yakalandı.
Türkiye'de geçtiğimiz aylarda 'sahte dolar' krizi yaşanırken İstanbul'da bazı döviz büroları ve Kapalıçarşı'daki esnaf dolar kabul etmemişti. Sahte dolarların para sayma makinelerinden geçebildiği iddia edilirken, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda polis milyonlarca sahte dolar ve euro yakaladı. Operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.
27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahteciliğin önlenmesi, sahte döviz dolaşımının engellenerek suç organizasyonlarının deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Edirne'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.