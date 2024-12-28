https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bankalar-birliginden-doviz-banknotlari-aciklamasi-1092136386.html
Bankalar Birliği'nden döviz banknotları açıklaması
Bankalar Birliği'nden döviz banknotları açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellenmesinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz banknotlarını... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:47+0300
ekonomi
sahte dolar
türkiye bankalar birliği (tbb)
döviz
döviz bürosu
kapalıçarşı
banka
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Türkiye geçen haftalarda bazı bankalar ve döviz büroları sahte olabileceği gerekçesiyle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı. Bu paraların döviz sayma ve kontrol makinelerinden de geçebileceği iddia edilmişti. Türkiye Bankalar Birliği son yaptığı açıklama ile döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını duyurdu. Tereddütler nedeniyle açıklama gereği duyuldu Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bazi-bankalarda-sahte-dolar-alarmi-basim-yili-fark-etmeksizin-alimi-durdurdular-1091248318.html
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sahte dolar, türkiye bankalar birliği (tbb), döviz, döviz bürosu, kapalıçarşı, banka
sahte dolar, türkiye bankalar birliği (tbb), döviz, döviz bürosu, kapalıçarşı, banka
Bankalar Birliği'nden döviz banknotları açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellenmesinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz banknotlarını kabulünü yaptığını duyurdu,
Türkiye geçen haftalarda bazı bankalar ve döviz büroları sahte olabileceği gerekçesiyle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı. Bu paraların döviz sayma ve kontrol makinelerinden de geçebileceği iddia edilmişti. Türkiye Bankalar Birliği son yaptığı açıklama ile döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını duyurdu.
Tereddütler nedeniyle açıklama gereği duyuldu
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.