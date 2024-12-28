https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bankalar-birliginden-doviz-banknotlari-aciklamasi-1092136386.html

Bankalar Birliği'nden döviz banknotları açıklaması

Bankalar Birliği'nden döviz banknotları açıklaması

Sputnik Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellenmesinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz banknotlarını... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T16:47+0300

2024-12-28T16:47+0300

2024-12-28T16:47+0300

ekonomi

sahte dolar

türkiye bankalar birliği (tbb)

döviz

döviz bürosu

kapalıçarşı

banka

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Türkiye geçen haftalarda bazı bankalar ve döviz büroları sahte olabileceği gerekçesiyle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı. Bu paraların döviz sayma ve kontrol makinelerinden de geçebileceği iddia edilmişti. Türkiye Bankalar Birliği son yaptığı açıklama ile döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını duyurdu. Tereddütler nedeniyle açıklama gereği duyuldu Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bazi-bankalarda-sahte-dolar-alarmi-basim-yili-fark-etmeksizin-alimi-durdurdular-1091248318.html

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sahte dolar, türkiye bankalar birliği (tbb), döviz, döviz bürosu, kapalıçarşı, banka