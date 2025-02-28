https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2025-ramazan-ayinin-ilk-teravih-namazi-bu-aksam-kilinacak-il-il-namaz-saatleri-belli-oldu-1094065602.html
2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu
2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:39+0300
2025-02-28T10:39+0300
2025-02-28T10:39+0300
türki̇ye
teravih namazı
saat
ankara
i̇zmir
diyanet i̇şleri başkanlığı
cuma
cuma namazı
imsakiye
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Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, Ramazan’ın ilk teravih namazı bu akşam tüm Türkiye'de camilerde kılınacak.📌 Peki, ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?📌 Hangi şehirde, teravih namazı vakti ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı. İşte il il teravih vakitleri!Teravih namazı nedir? Neden önemlidir?📌 Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir sünnet namazıdır. Bu özel ibadet, Müslümanların Ramazan ayını daha faziletli geçirmesine katkı sağlar.✔ Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmayı teşvik etmiştir.✔ 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât da kılınabilir.✔ Evde veya camide kılınabilir ancak cemaatle kılınması daha faziletlidir.Teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve birlik duygusu sunan önemli bir ibadettir.Teravih namazına nasıl hazırlanmalı?📢 Teravih namazını huzurlu ve rahat bir şekilde kılabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:✔ İftar sonrası hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.✔ Teravih öncesinde abdest alarak erken camiye gitmeye çalışın.✔ Cemaatle kılınacaksa, sosyal mesafe kurallarına uyun.✔ Namaz öncesi ve sonrası bol su tüketerek susuz kalmamaya dikkat edin.Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi?📌 Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir.📢 Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz!Teravih namazı saatleri şehirlere göre değişiyorTeravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden namaz vaktini kaçırmamak için imsakiye takibini günlük olarak yapmak önemli.📢 İlk Teravih Namazı Saatleri (2025 Diyanet Takvimi'ne Göre):🕌 İstanbul – 20:19🕌 Ankara – 20:03🕌 İzmir – 20:26🕌 Adana – 19:53🕌 Bursa – 20:19🕌 Çanakkale – 20:29Ramazan boyunca her gün teravih namazı vakitleri imsakiye bilgilerine göre değişebilir. Günlük olarak takip edilmesi önerilir!
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html
türki̇ye
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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2025
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
teravih namazı, saat, ankara, i̇zmir, diyanet i̇şleri başkanlığı, cuma, cuma namazı, imsakiye
teravih namazı, saat, ankara, i̇zmir, diyanet i̇şleri başkanlığı, cuma, cuma namazı, imsakiye
2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine göre, bu akşam Türkiye genelindeki tüm camilerde ilk teravih namazı eda edilecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde teravih namazı saatleri!
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, Ramazan’ın ilk teravih namazı bu akşam tüm Türkiye'de camilerde kılınacak.
📌 Peki, ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?
📌 Hangi şehirde, teravih namazı vakti ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı
, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı
. İşte il il teravih vakitleri!
Teravih namazı nedir? Neden önemlidir?
📌 Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir sünnet namazıdır. Bu özel ibadet, Müslümanların Ramazan ayını daha faziletli geçirmesine katkı sağlar.
✔ Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmayı teşvik etmiştir.
✔ 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât da kılınabilir.
✔ Evde veya camide kılınabilir ancak cemaatle kılınması daha faziletlidir.
Teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve birlik duygusu sunan önemli bir ibadettir.
Teravih namazına nasıl hazırlanmalı?
📢 Teravih namazını huzurlu ve rahat bir şekilde kılabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:
✔ İftar sonrası hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.
✔ Teravih öncesinde abdest alarak erken camiye gitmeye çalışın.
✔ Cemaatle kılınacaksa, sosyal mesafe kurallarına uyun.
✔ Namaz öncesi ve sonrası bol su tüketerek susuz kalmamaya dikkat edin.
Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi?
📌 Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir.
📢 Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz!
Teravih namazı saatleri şehirlere göre değişiyor
Teravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden namaz vaktini kaçırmamak için imsakiye takibini günlük olarak yapmak önemli.
📢 İlk Teravih Namazı Saatleri (2025 Diyanet Takvimi'ne Göre):
🕌 İstanbul
– 20:19
🕌 Ankara
– 20:03
🕌 İzmir
– 20:26
🕌 Adana
– 19:53
🕌 Bursa
– 20:19
🕌 Çanakkale
– 20:29
Ramazan boyunca her gün teravih namazı vakitleri imsakiye bilgilerine göre değişebilir. Günlük olarak takip edilmesi önerilir!
İmsakiye 2025 Diyanet
Şehir
Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
Adana
28 Şubat 2025 Cuma
05:45
07:04
12:56
Adıyaman
28 Şubat 2025 Cuma
05:33
06:53
12:44
Afyonkarahisar
28 Şubat 2025 Cuma
06:03
07:25
13:15
Ağrı
28 Şubat 2025 Cuma
05:13
06:36
12:25
Aksaray
28 Şubat 2025 Cuma
05:50
07:11
13:01
Amasya
28 Şubat 2025 Cuma
05:42
07:05
12:54
Ankara
28 Şubat 2025 Cuma
05:54
07:17
13:06
Antalya
28 Şubat 2025 Cuma
06:04
07:23
13:15
Ardahan
28 Şubat 2025 Cuma
05:14
06:38
12:27
Artvin
28 Şubat 2025 Cuma
05:17
06:42
12:30
Aydın
28 Şubat 2025 Cuma
06:15
07:35
13:26
Balıkesir
28 Şubat 2025 Cuma
06:14
07:36
13:26
Bartın
28 Şubat 2025 Cuma
05:55
07:20
13:08
Batman
28 Şubat 2025 Cuma
05:22
06:42
12:33
Bayburt
28 Şubat 2025 Cuma
05:24
06:47
12:37
Bilecik
28 Şubat 2025 Cuma
06:05
07:28
13:18
Bingöl
28 Şubat 2025 Cuma
05:24
06:45
12:36
Bitlis
28 Şubat 2025 Cuma
05:17
06:38
12:29
Bolu
28 Şubat 2025 Cuma
05:58
07:22
13:11
Burdur
28 Şubat 2025 Cuma
06:05
07:25
13:16
Bursa
28 Şubat 2025 Cuma
06:09
07:32
13:21
Çanakkale
28 Şubat 2025 Cuma
06:19
07:43
13:32
Çankırı
28 Şubat 2025 Cuma
05:50
07:14
13:03
Çorum
28 Şubat 2025 Cuma
05:45
07:09
12:58
Denizli
28 Şubat 2025 Cuma
06:10
07:30
13:21
Diyarbakır
28 Şubat 2025 Cuma
05:25
06:45
12:37
Düzce
28 Şubat 2025 Cuma
06:00
07:24
13:13
Edirne
28 Şubat 2025 Cuma
06:18
07:43
13:31
Elazığ
28 Şubat 2025 Cuma
05:29
06:50
12:41
Erzincan
28 Şubat 2025 Cuma
05:27
06:50
12:40
Erzurum
28 Şubat 2025 Cuma
05:20
06:43
12:32
Eskişehir
28 Şubat 2025 Cuma
06:03
07:26
13:15
Gaziantep
28 Şubat 2025 Cuma
05:37
06:56
12:48
Giresun
28 Şubat 2025 Cuma
05:31
06:55
12:44
Gümüşhane
28 Şubat 2025 Cuma
05:27
06:51
12:40
Hakkari
28 Şubat 2025 Cuma
05:11
06:31
12:23
Hatay
28 Şubat 2025 Cuma
05:42
07:00
12:53
Iğdır
28 Şubat 2025 Cuma
05:09
06:32
12:21
Isparta
28 Şubat 2025 Cuma
06:04
07:24
13:15
İstanbul
28 Şubat 2025 Cuma
06:09
07:33
13:22
İzmir
28 Şubat 2025 Cuma
06:17
07:38
13:29
Kahramanmaraş
28 Şubat 2025 Cuma
05:38
06:58
12:50
Karabük
28 Şubat 2025 Cuma
05:54
07:19
13:07
Karaman
28 Şubat 2025 Cuma
05:53
07:13
13:05
Kars
28 Şubat 2025 Cuma
05:13
06:36
12:25
Kastamonu
28 Şubat 2025 Cuma
05:49
07:14
13:02
Kayseri
28 Şubat 2025 Cuma
05:44
07:05
12:56
Kırıkkale
28 Şubat 2025 Cuma
05:51
07:14
13:04
Kırklareli
28 Şubat 2025 Cuma
06:15
07:41
13:29
Kırşehir
28 Şubat 2025 Cuma
05:49
07:11
13:01
Kilis
28 Şubat 2025 Cuma
05:38
06:57
12:49
Kocaeli
28 Şubat 2025 Cuma
06:05
07:29
13:18
Konya
28 Şubat 2025 Cuma
05:56
07:16
13:08
Kütahya
28 Şubat 2025 Cuma
06:05
07:28
13:18
Malatya
28 Şubat 2025 Cuma
05:33
06:53
12:44
Manisa
28 Şubat 2025 Cuma
06:16
07:37
13:28
Mardin
28 Şubat 2025 Cuma
05:23
06:43
12:35
Mersin
28 Şubat 2025 Cuma
05:48
07:07
12:59
Muğla
28 Şubat 2025 Cuma
06:13
07:32
13:24
Muş
28 Şubat 2025 Cuma
05:20
06:41
12:32
Nevşehir
28 Şubat 2025 Cuma
05:47
07:08
12:59
Niğde
28 Şubat 2025 Cuma
05:47
07:08
12:59
Ordu
28 Şubat 2025 Cuma
05:33
06:57
12:46
Osmaniye
28 Şubat 2025 Cuma
05:41
07:01
12:53
Rize
28 Şubat 2025 Cuma
05:23
06:47
12:36
Sakarya
28 Şubat 2025 Cuma
06:03
07:27
13:16
Samsun
28 Şubat 2025 Cuma
05:39
07:04
12:52
Siirt
28 Şubat 2025 Cuma
05:18
06:39
12:30
Sinop
28 Şubat 2025 Cuma
05:44
07:09
12:57
Sivas
28 Şubat 2025 Cuma
05:37
07:00
12:49
Şanlıurfa
28 Şubat 2025 Cuma
05:31
06:50
12:42
Şırnak
28 Şubat 2025 Cuma
05:16
06:36
12:28
Tekirdağ
28 Şubat 2025 Cuma
06:15
07:39
13:28
Tokat
28 Şubat 2025 Cuma
05:39
07:02
12:51
Trabzon
28 Şubat 2025 Cuma
05:26
06:50
12:39
Tunceli
28 Şubat 2025 Cuma
05:27
06:49
12:39
Uşak
28 Şubat 2025 Cuma
06:08
07:29
13:20
Van
28 Şubat 2025 Cuma
05:12
06:33
12:24
Yalova
28 Şubat 2025 Cuma
06:08
07:32
13:21
Yozgat
28 Şubat 2025 Cuma
05:46
07:09
12:58
Zonguldak
28 Şubat 2025 Cuma
05:57
07:22
13:10