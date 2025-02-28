https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2025-ramazan-ayinin-ilk-teravih-namazi-bu-aksam-kilinacak-il-il-namaz-saatleri-belli-oldu-1094065602.html

2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu

2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T10:39+0300

2025-02-28T10:39+0300

2025-02-28T10:39+0300

türki̇ye

teravih namazı

saat

ankara

i̇zmir

diyanet i̇şleri başkanlığı

cuma

cuma namazı

imsakiye

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Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, Ramazan’ın ilk teravih namazı bu akşam tüm Türkiye'de camilerde kılınacak.📌 Peki, ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?📌 Hangi şehirde, teravih namazı vakti ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı. İşte il il teravih vakitleri!Teravih namazı nedir? Neden önemlidir?📌 Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir sünnet namazıdır. Bu özel ibadet, Müslümanların Ramazan ayını daha faziletli geçirmesine katkı sağlar.✔ Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmayı teşvik etmiştir.✔ 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât da kılınabilir.✔ Evde veya camide kılınabilir ancak cemaatle kılınması daha faziletlidir.Teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve birlik duygusu sunan önemli bir ibadettir.Teravih namazına nasıl hazırlanmalı?📢 Teravih namazını huzurlu ve rahat bir şekilde kılabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:✔ İftar sonrası hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.✔ Teravih öncesinde abdest alarak erken camiye gitmeye çalışın.✔ Cemaatle kılınacaksa, sosyal mesafe kurallarına uyun.✔ Namaz öncesi ve sonrası bol su tüketerek susuz kalmamaya dikkat edin.Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi?📌 Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir.📢 Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz!Teravih namazı saatleri şehirlere göre değişiyorTeravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden namaz vaktini kaçırmamak için imsakiye takibini günlük olarak yapmak önemli.📢 İlk Teravih Namazı Saatleri (2025 Diyanet Takvimi'ne Göre):🕌 İstanbul – 20:19🕌 Ankara – 20:03🕌 İzmir – 20:26🕌 Adana – 19:53🕌 Bursa – 20:19🕌 Çanakkale – 20:29Ramazan boyunca her gün teravih namazı vakitleri imsakiye bilgilerine göre değişebilir. Günlük olarak takip edilmesi önerilir!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html

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