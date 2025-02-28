2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
15 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2025-ramazan-ayinin-ilk-teravih-namazi-bu-aksam-kilinacak-il-il-namaz-saatleri-belli-oldu-1094065602.html
2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu
2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:39+0300
2025-02-28T10:39+0300
türki̇ye
teravih namazı
saat
ankara
i̇zmir
diyanet i̇şleri başkanlığı
cuma
cuma namazı
imsakiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_874882f2e3eda508e61fd1b3120bdb0f.jpg
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, Ramazan’ın ilk teravih namazı bu akşam tüm Türkiye'de camilerde kılınacak.📌 Peki, ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?📌 Hangi şehirde, teravih namazı vakti ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı. İşte il il teravih vakitleri!Teravih namazı nedir? Neden önemlidir?📌 Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir sünnet namazıdır. Bu özel ibadet, Müslümanların Ramazan ayını daha faziletli geçirmesine katkı sağlar.✔ Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmayı teşvik etmiştir.✔ 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât da kılınabilir.✔ Evde veya camide kılınabilir ancak cemaatle kılınması daha faziletlidir.Teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve birlik duygusu sunan önemli bir ibadettir.Teravih namazına nasıl hazırlanmalı?📢 Teravih namazını huzurlu ve rahat bir şekilde kılabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:✔ İftar sonrası hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.✔ Teravih öncesinde abdest alarak erken camiye gitmeye çalışın.✔ Cemaatle kılınacaksa, sosyal mesafe kurallarına uyun.✔ Namaz öncesi ve sonrası bol su tüketerek susuz kalmamaya dikkat edin.Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi?📌 Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir.📢 Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz!Teravih namazı saatleri şehirlere göre değişiyorTeravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden namaz vaktini kaçırmamak için imsakiye takibini günlük olarak yapmak önemli.📢 İlk Teravih Namazı Saatleri (2025 Diyanet Takvimi'ne Göre):🕌 İstanbul – 20:19🕌 Ankara – 20:03🕌 İzmir – 20:26🕌 Adana – 19:53🕌 Bursa – 20:19🕌 Çanakkale – 20:29Ramazan boyunca her gün teravih namazı vakitleri imsakiye bilgilerine göre değişebilir. Günlük olarak takip edilmesi önerilir!
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahurda-bu-6-yanlisi-yaparsaniz-gun-boyu-ac-ve-yorgun-kalabilirsiniz-ben-aksamdan-yiyip-yatiyorum-1094058369.html
türki̇ye
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b707f50ba91009e36cc9f78c614e0014.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
teravih namazı, saat, ankara, i̇zmir, diyanet i̇şleri başkanlığı, cuma, cuma namazı, imsakiye
teravih namazı, saat, ankara, i̇zmir, diyanet i̇şleri başkanlığı, cuma, cuma namazı, imsakiye

2025 Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak: İl il namaz saatleri belli oldu

10:39 28.02.2025
© AA / Doğukan KeskinkılıçRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine göre, bu akşam Türkiye genelindeki tüm camilerde ilk teravih namazı eda edilecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde teravih namazı saatleri!
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, Ramazan’ın ilk teravih namazı bu akşam tüm Türkiye'de camilerde kılınacak.
📌 Peki, ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?
📌 Hangi şehirde, teravih namazı vakti ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı. İşte il il teravih vakitleri!

Teravih namazı nedir? Neden önemlidir?

📌 Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir sünnet namazıdır. Bu özel ibadet, Müslümanların Ramazan ayını daha faziletli geçirmesine katkı sağlar.
Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında teravih namazını cemaatle kılmayı teşvik etmiştir.
20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât da kılınabilir.
Evde veya camide kılınabilir ancak cemaatle kılınması daha faziletlidir.
Teravih namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur ve birlik duygusu sunan önemli bir ibadettir.

Teravih namazına nasıl hazırlanmalı?

📢 Teravih namazını huzurlu ve rahat bir şekilde kılabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:
İftar sonrası hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin.
Teravih öncesinde abdest alarak erken camiye gitmeye çalışın.
Cemaatle kılınacaksa, sosyal mesafe kurallarına uyun.
Namaz öncesi ve sonrası bol su tüketerek susuz kalmamaya dikkat edin.

Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi?

📌 Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir.
📢 Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz!

Teravih namazı saatleri şehirlere göre değişiyor

Teravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden namaz vaktini kaçırmamak için imsakiye takibini günlük olarak yapmak önemli.
📢 İlk Teravih Namazı Saatleri (2025 Diyanet Takvimi'ne Göre):
🕌 İstanbul20:19
🕌 Ankara20:03
🕌 İzmir20:26
🕌 Adana19:53
🕌 Bursa20:19
🕌 Çanakkale20:29
Ramazan boyunca her gün teravih namazı vakitleri imsakiye bilgilerine göre değişebilir. Günlük olarak takip edilmesi önerilir!
İmsakiye 2025 Diyanet

Şehir

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

Adana

28 Şubat 2025 Cuma

05:45

07:04

12:56

Adıyaman

28 Şubat 2025 Cuma

05:33

06:53

12:44

Afyonkarahisar

28 Şubat 2025 Cuma

06:03

07:25

13:15

Ağrı

28 Şubat 2025 Cuma

05:13

06:36

12:25

Aksaray

28 Şubat 2025 Cuma

05:50

07:11

13:01

Amasya

28 Şubat 2025 Cuma

05:42

07:05

12:54

Ankara

28 Şubat 2025 Cuma

05:54

07:17

13:06

Antalya

28 Şubat 2025 Cuma

06:04

07:23

13:15

Ardahan

28 Şubat 2025 Cuma

05:14

06:38

12:27

Artvin

28 Şubat 2025 Cuma

05:17

06:42

12:30

Aydın

28 Şubat 2025 Cuma

06:15

07:35

13:26

Balıkesir

28 Şubat 2025 Cuma

06:14

07:36

13:26

Bartın

28 Şubat 2025 Cuma

05:55

07:20

13:08

Batman

28 Şubat 2025 Cuma

05:22

06:42

12:33

Bayburt

28 Şubat 2025 Cuma

05:24

06:47

12:37

Bilecik

28 Şubat 2025 Cuma

06:05

07:28

13:18

Bingöl

28 Şubat 2025 Cuma

05:24

06:45

12:36

Bitlis

28 Şubat 2025 Cuma

05:17

06:38

12:29

Bolu

28 Şubat 2025 Cuma

05:58

07:22

13:11

Burdur

28 Şubat 2025 Cuma

06:05

07:25

13:16

Bursa

28 Şubat 2025 Cuma

06:09

07:32

13:21

Çanakkale

28 Şubat 2025 Cuma

06:19

07:43

13:32

Çankırı

28 Şubat 2025 Cuma

05:50

07:14

13:03

Çorum

28 Şubat 2025 Cuma

05:45

07:09

12:58

Denizli

28 Şubat 2025 Cuma

06:10

07:30

13:21

Diyarbakır

28 Şubat 2025 Cuma

05:25

06:45

12:37

Düzce

28 Şubat 2025 Cuma

06:00

07:24

13:13

Edirne

28 Şubat 2025 Cuma

06:18

07:43

13:31

Elazığ

28 Şubat 2025 Cuma

05:29

06:50

12:41

Erzincan

28 Şubat 2025 Cuma

05:27

06:50

12:40

Erzurum

28 Şubat 2025 Cuma

05:20

06:43

12:32

Eskişehir

28 Şubat 2025 Cuma

06:03

07:26

13:15

Gaziantep

28 Şubat 2025 Cuma

05:37

06:56

12:48

Giresun

28 Şubat 2025 Cuma

05:31

06:55

12:44

Gümüşhane

28 Şubat 2025 Cuma

05:27

06:51

12:40

Hakkari

28 Şubat 2025 Cuma

05:11

06:31

12:23

Hatay

28 Şubat 2025 Cuma

05:42

07:00

12:53

Iğdır

28 Şubat 2025 Cuma

05:09

06:32

12:21

Isparta

28 Şubat 2025 Cuma

06:04

07:24

13:15

İstanbul

28 Şubat 2025 Cuma

06:09

07:33

13:22

İzmir

28 Şubat 2025 Cuma

06:17

07:38

13:29

Kahramanmaraş

28 Şubat 2025 Cuma

05:38

06:58

12:50

Karabük

28 Şubat 2025 Cuma

05:54

07:19

13:07

Karaman

28 Şubat 2025 Cuma

05:53

07:13

13:05

Kars

28 Şubat 2025 Cuma

05:13

06:36

12:25

Kastamonu

28 Şubat 2025 Cuma

05:49

07:14

13:02

Kayseri

28 Şubat 2025 Cuma

05:44

07:05

12:56

Kırıkkale

28 Şubat 2025 Cuma

05:51

07:14

13:04

Kırklareli

28 Şubat 2025 Cuma

06:15

07:41

13:29

Kırşehir

28 Şubat 2025 Cuma

05:49

07:11

13:01

Kilis

28 Şubat 2025 Cuma

05:38

06:57

12:49

Kocaeli

28 Şubat 2025 Cuma

06:05

07:29

13:18

Konya

28 Şubat 2025 Cuma

05:56

07:16

13:08

Kütahya

28 Şubat 2025 Cuma

06:05

07:28

13:18

Malatya

28 Şubat 2025 Cuma

05:33

06:53

12:44

Manisa

28 Şubat 2025 Cuma

06:16

07:37

13:28

Mardin

28 Şubat 2025 Cuma

05:23

06:43

12:35

Mersin

28 Şubat 2025 Cuma

05:48

07:07

12:59

Muğla

28 Şubat 2025 Cuma

06:13

07:32

13:24

Muş

28 Şubat 2025 Cuma

05:20

06:41

12:32

Nevşehir

28 Şubat 2025 Cuma

05:47

07:08

12:59

Niğde

28 Şubat 2025 Cuma

05:47

07:08

12:59

Ordu

28 Şubat 2025 Cuma

05:33

06:57

12:46

Osmaniye

28 Şubat 2025 Cuma

05:41

07:01

12:53

Rize

28 Şubat 2025 Cuma

05:23

06:47

12:36

Sakarya

28 Şubat 2025 Cuma

06:03

07:27

13:16

Samsun

28 Şubat 2025 Cuma

05:39

07:04

12:52

Siirt

28 Şubat 2025 Cuma

05:18

06:39

12:30

Sinop

28 Şubat 2025 Cuma

05:44

07:09

12:57

Sivas

28 Şubat 2025 Cuma

05:37

07:00

12:49

Şanlıurfa

28 Şubat 2025 Cuma

05:31

06:50

12:42

Şırnak

28 Şubat 2025 Cuma

05:16

06:36

12:28

Tekirdağ

28 Şubat 2025 Cuma

06:15

07:39

13:28

Tokat

28 Şubat 2025 Cuma

05:39

07:02

12:51

Trabzon

28 Şubat 2025 Cuma

05:26

06:50

12:39

Tunceli

28 Şubat 2025 Cuma

05:27

06:49

12:39

Uşak

28 Şubat 2025 Cuma

06:08

07:29

13:20

Van

28 Şubat 2025 Cuma

05:12

06:33

12:24

Yalova

28 Şubat 2025 Cuma

06:08

07:32

13:21

Yozgat

28 Şubat 2025 Cuma

05:46

07:09

12:58

Zonguldak

28 Şubat 2025 Cuma

05:57

07:22

13:10

Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
SAĞLIK
Sahurda bu 6 yanlışı yaparsanız gün boyu aç ve yorgun kalabilirsiniz: ‘Ben akşamdan yiyip yatıyorum’ demeyin
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала