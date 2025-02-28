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Hulusi Akar: 'Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil'
Hulusi Akar: 'Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil'
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Akar, Öcalan'ın açıklamalarıyla ilgili "Çanakkale'de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz'da hain... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'e ziyarette bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Akar, burada partililerle bir araya geldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendiren Akar, Türkiye'nin terörden kurtulması için masada ve sahada çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Hulusi Akar, şöyle konuştu:Türkiye'nin 86 milyon nüfusuyla birlik ve kardeşlik için bütün olduğunu dile getiren Akar, "Çanakkale'de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.
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hulusi akar, abdullah öcalan, tbmm, pkk, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti

Hulusi Akar: 'Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil'

14:17 28.02.2025
© İHA / TURAN BULUT-AW898932Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© İHA / TURAN BULUT-AW898932
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Akar, Öcalan'ın açıklamalarıyla ilgili "Çanakkale'de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil" dedi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'e ziyarette bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Akar, burada partililerle bir araya geldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendiren Akar, Türkiye'nin terörden kurtulması için masada ve sahada çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Hulusi Akar, şöyle konuştu:

"Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Herkes cezasını çekecek o ayrı konu ama terörün bitmesi için girişimlerde bulunuluyor. Sahada hiçbir şey değişmedi, Mehmetçik onların barınaklarını başına yıktı, terörle mücadele gece gündüz sürüyor.

Terörün bitmesi için girişimler sürüyor. Terörsüz Türkiye diyoruz. Bu alttan alma, taviz değil. Bu şehitlerimizin kanını yok saymak değil, bu konuda son derece hassasız.

Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bu konuda her türlü hassasiyeti gösterdi. Dün de gerekli açıklama yapıldı ve örgüt başı 'silahları bırakacaksınız, örgütü feshedeceksiniz' dedi. Bunu yaparlarsa da yapmazlarsa da kendileri bilir.

Bizim terörü bitirme konusundaki azim ve kararlılığımız kesindir. Ölürsek gazi, kalırsak şehit anlayışıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Amacımız terör belasına karşı enerjimizi harcamaktan kurtulup, Türkiye'nin refahı ve geleceği için çalışmaktır.

Herhangi bir şekilde inanç ve görüşümüzde değişiklik söz konusu değildir. Terörist teröristtir, Türkiye Cumhuriyeti de sapasağlam yerinde duruyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Türkiye'nin 86 milyon nüfusuyla birlik ve kardeşlik için bütün olduğunu dile getiren Akar, "Çanakkale'de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Türk, Kürt, Zaza ayrımı asla söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.
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