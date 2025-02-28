https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ahmet-hakan-ocalanin-cagrisinin-sifrelerini-acikladi-peki-ya-federasyon-ayri-devlet-hepsine-hayir-1094057594.html

Ahmet Hakan, Öcalan'ın çağrısının şifrelerini açıkladı: 'Peki ya federasyon, ayrı devlet? Hepsine hayır diyor Öcalan'

Ahmet Hakan, Öcalan'ın çağrısının şifrelerini açıkladı: 'Peki ya federasyon, ayrı devlet? Hepsine hayır diyor Öcalan'

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, PKK elebaşı Öcalan'ın mesajını değerlendirdi ve "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T10:01+0300

2025-02-28T10:01+0300

2025-02-28T10:01+0300

poli̇ti̇ka

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dem parti

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DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Türkçesini DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan okudu.Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında Öcalan'ın mesajını değerlendirdi:'Peki ya federasyon?'Ahmet Hakan "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor Öcalan. Bu tür talepleri, aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor ve bunların mevcut sorunlara bir cevap olamadığını belirtiyor" dedi ve Öcalan'ın taleplerinin ne olduğuna dair şu noktalara dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pyd-elebasi-salih-muslim-ocalanin-cagrisina-cevap-verdi-gerekirse-silah-birakiriz-1094047616.html

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