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Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
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Ahmet Hakan, Öcalan'ın çağrısının şifrelerini açıkladı: 'Peki ya federasyon, ayrı devlet? Hepsine hayır diyor Öcalan'
Ahmet Hakan, Öcalan'ın çağrısının şifrelerini açıkladı: 'Peki ya federasyon, ayrı devlet? Hepsine hayır diyor Öcalan'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, PKK elebaşı Öcalan'ın mesajını değerlendirdi ve "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Türkçesini DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan okudu.Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında Öcalan'ın mesajını değerlendirdi:'Peki ya federasyon?'Ahmet Hakan "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor Öcalan. Bu tür talepleri, aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor ve bunların mevcut sorunlara bir cevap olamadığını belirtiyor" dedi ve Öcalan'ın taleplerinin ne olduğuna dair şu noktalara dikkat çekti:
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öcalan mesaj, öcalan çağrı, öcalan çağrı türkçe
öcalan mesaj, öcalan çağrı, öcalan çağrı türkçe

Ahmet Hakan, Öcalan'ın çağrısının şifrelerini açıkladı: 'Peki ya federasyon, ayrı devlet? Hepsine hayır diyor Öcalan'

10:01 28.02.2025
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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Ahmet Hakan, PKK elebaşı Öcalan'ın mesajını değerlendirdi ve "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor Öcalan. Bu tür talepleri, aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor" dedi.
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Türkçesini DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan okudu.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında Öcalan'ın mesajını değerlendirdi:
"Dil, üslup, yaklaşım ve vurgular açısından bir analiz denemesi... Öcalan’ın çağrısının şifreleri: Öcalan, entelektüel yönü de olan bir metin ortaya çıkarmaya çalışmış. “Reel sosyalizm”, “kapitalist modernite” gibi tanımlara yer verdiği kısa bildiride tarihsel bir perspektif çizme gayretine girişmiş."

'Peki ya federasyon?'

Ahmet Hakan "Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor Öcalan. Bu tür talepleri, aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor ve bunların mevcut sorunlara bir cevap olamadığını belirtiyor" dedi ve Öcalan'ın taleplerinin ne olduğuna dair şu noktalara dikkat çekti:
"Peki Öcalan’ın talepleri neler? BİR: Kimliklere saygı. İKİ: Kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmesi. ÜÇ: Kimliklerin demokratik anlamda örgütlenebilmeleri. Son olarak şunu söyleyebilirim: Metinde yer alan “Silahları bırakın, kendinizi feshedin” çağrısı var ya. Bu metni, tarihsel açıdan önemli kılan vurgu işte orasıdır."
PYD Eşbaşkanı Salih Müslim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'
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