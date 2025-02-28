https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/gene-hackman-ve-esinin-olumune-dair-yeni-detaylar-yere-sacilmis-haplar-bulundu--1094076926.html
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yere saçılmış haplar bulundu
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yere saçılmış haplar bulundu
Sputnik Türkiye
95 yaşında Gene Hackman ve 63 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'ın köpekleriyle birlikte ölü bulunmasının ardından olaya dair detaylar açıklanmaya başladı. Ön otopsi... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T12:54+0300
2025-02-28T12:54+0300
2025-02-28T12:57+0300
yaşam
gene hackman
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abd
betsy arakawa
toksik madde
ölüm nedeni
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Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde dün ölü bulunduğu açıklanmış, olaya dair dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çifti bulan Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, dün gazetecilere, "Açık bir cinayet belirtisi veya emaresi yoktu" dedi ve bir mücadele belirtisi olmadığını veya evden eşya alındığını da sözlerine ekledi. Mendoza, çiftin uzun süredir ölü olduğunu ayrıca sözlerine ekledi. Etrafında reçeteli haplar, dolapta köpeğin cansız bedeniBasına yansıyan yeminli ifadeye göre, banyoda yerde yatan Arakawa'nın cesedinin yakınında saçılmış haplar bulunduğu, yakındaki bir tezgahın üzerinde ise kapağı açık ve reçeteli bir ilaç şişesi olduğu belirtildi. Yeminli ifadeye göre, Arakawa'nın başının yakınında bir ısıtıcı ve banyo dolabında ölü bir köpek bulundu.Hackman'ın cansız bedeni, mutfağın yakınındaki başka bir odada yerde bulunmuş ve yeminli ifadede "erkek bireyin aniden düştüğünden şüpheleniyordu" ifadeleri yer aldı. Polis mülkün diğer bölümlerinde iki sağlıklı köpek bulunduğunu belirtti. Ön kapının açık olduğunu belirten polis, zorla girme veya hırsızlık belirtisi bulamadıklarını açıkladı. Hackman ve Arakawa'nın cansız bedenleri ilk olarak bakıcı olduğunu belirten biri tarafından bulunduğu basına yansıdı.Polis, ölüm sebeplerini belirlemek için cansız bedenlerde ilaç veya benzeri bir izi ortaya çıkartacak toksikoloji raporlarının beklendiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-aktor-gene-hackman-eliyle-birlikte-evinde-olu-bulundu-1094030558.html
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gene hackman, new mexico, abd, betsy arakawa, toksik madde, ölüm nedeni
gene hackman, new mexico, abd, betsy arakawa, toksik madde, ölüm nedeni
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yere saçılmış haplar bulundu
12:54 28.02.2025 (güncellendi: 12:57 28.02.2025)
95 yaşında Gene Hackman ve 63 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'ın köpekleriyle birlikte ölü bulunmasının ardından olaya dair detaylar açıklanmaya başladı. Ön otopsi raporu dış travma izi bulamazken çiftin evinde yere dökülmüş ilaç bulunduğu açıklandı.
Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde dün ölü bulunduğu açıklanmış, olaya dair dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Çifti bulan Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, dün gazetecilere, "Açık bir cinayet belirtisi veya emaresi yoktu" dedi ve bir mücadele belirtisi olmadığını veya evden eşya alındığını da sözlerine ekledi. Mendoza, çiftin uzun süredir ölü olduğunu ayrıca sözlerine ekledi.
Etrafında reçeteli haplar, dolapta köpeğin cansız bedeni
Basına yansıyan yeminli ifadeye göre, banyoda yerde yatan Arakawa'nın cesedinin yakınında saçılmış haplar bulunduğu, yakındaki bir tezgahın üzerinde ise kapağı açık ve reçeteli bir ilaç şişesi olduğu belirtildi. Yeminli ifadeye göre, Arakawa'nın başının yakınında bir ısıtıcı ve banyo dolabında ölü bir köpek bulundu.
Hackman'ın cansız bedeni, mutfağın yakınındaki başka bir odada yerde bulunmuş ve yeminli ifadede "erkek bireyin aniden düştüğünden şüpheleniyordu" ifadeleri yer aldı. Polis mülkün diğer bölümlerinde iki sağlıklı köpek bulunduğunu belirtti.
Ön kapının açık olduğunu belirten polis, zorla girme veya hırsızlık belirtisi bulamadıklarını açıkladı. Hackman ve Arakawa'nın cansız bedenleri ilk olarak bakıcı olduğunu belirten biri tarafından bulunduğu basına yansıdı.
Polis, ölüm sebeplerini belirlemek için cansız bedenlerde ilaç veya benzeri bir izi ortaya çıkartacak toksikoloji raporlarının beklendiğini vurguladı.