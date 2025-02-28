https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/gaziantepte-yakit-tankeri-patladi-2-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1094073067.html

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Sputnik Türkiye

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Sanayi sitesinde tamiratı yapılan tankerin bilinmeyen bir nedenle infilak etmesi... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:21+0300

2025-02-28T11:21+0300

2025-02-28T11:21+0300

türki̇ye

yakıt

yakıt tankeri

gaziantep

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Gaziantep'te bakım ve onarım çalışmaları yapılan bir yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşanırken, sanayi sitesinde birçok iş yeri zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis sevk edildi.2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıPatlamada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

türki̇ye

gaziantep

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yakıt, yakıt tankeri, gaziantep