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Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Sanayi sitesinde tamiratı yapılan tankerin bilinmeyen bir nedenle infilak etmesi... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gaziantep'te bakım ve onarım çalışmaları yapılan bir yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşanırken, sanayi sitesinde birçok iş yeri zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis sevk edildi.2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıPatlamada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

11:21 28.02.2025
© AAGaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Sanayi sitesinde tamiratı yapılan tankerin bilinmeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'te bakım ve onarım çalışmaları yapılan bir yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşanırken, sanayi sitesinde birçok iş yeri zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Patlamada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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