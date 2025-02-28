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Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı: Kızı 'bu daha başlangıç' diyerek duyurdu
Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı: Kızı 'bu daha başlangıç' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatının ardından açıklanan... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:40+0300
2025-02-28T10:40+0300
yaşam
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Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un vasiyetini sosyal medya hesabından paylaştı. Gözalıcı yaptığı açıklamada, Tayfur’un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığını belirtti."Babamız, halkımızın sevgisiyle elde ettiği kazancının bir kısmını topluma armağan etmek istedi. Bu onurlu görevi biz ailesi olarak yerine getiriyoruz. Mekânı cennet olsun."Ancak vasiyette kızı Tuğçe Tayfur’un isminin geçmemesi büyük bir krize neden oldu.'Bu i̇şin peşini bırakmayacağım'Babası tarafından miras dışı bırakılan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğraf paylaşan Tayfur, vasiyete sert çıktı:"Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Babamın adını ağzına alma sen yeğen! Babamın hesabından uzak dur!"Bu gelişmelerin ardından, Tuğçe Tayfur ve ağabeyi, Ferdi Tayfur’un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.Mahkemeden tedbir kararı çıktı: 'Bu daha başlangıç'Tuğçe Tayfur, yaptığı yeni açıklamada mahkemenin miras üzerinde tedbir kararı aldığını duyurdu. Karar doğrultusunda, Ferdi Tayfur’un şarkıları üzerinden hiçbir ticari işlem yapılamayacak."Babamın tüm fikri ve sinai haklarına mahkeme kararı ile tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç!"Ferdi Tayfur’un vefatının 40. gününde, İstanbul, Adana ve Marmaris’te anma törenleri düzenlendi. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası yaptığı açıklamada babasının hatırasını yaşatacağını belirtti.Öte yandan, Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır, yaşanan tartışmalarla ilgili net bir açıklama yaparak "Bizim için bitti" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/miras-krizi-tirmaniyor-ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-yeni-aciklama-1093481587.html
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ferdi tayfur, miras, mahkeme, tuğçe tayfur
ferdi tayfur, miras, mahkeme, tuğçe tayfur

Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı: Kızı 'bu daha başlangıç' diyerek duyurdu

10:40 28.02.2025
© İHAFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© İHA
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatının ardından açıklanan vasiyeti, ailesinde büyük tartışmalara yol açtı. Vasiyette adının geçmemesine tepki gösteren kızı Tuğçe Tayfur, mirasa tedbir kararı konulduğunu duyurdu.
Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un vasiyetini sosyal medya hesabından paylaştı. Gözalıcı yaptığı açıklamada, Tayfur’un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığını belirtti.
"Babamız, halkımızın sevgisiyle elde ettiği kazancının bir kısmını topluma armağan etmek istedi. Bu onurlu görevi biz ailesi olarak yerine getiriyoruz. Mekânı cennet olsun."
Ancak vasiyette kızı Tuğçe Tayfur’un isminin geçmemesi büyük bir krize neden oldu.

'Bu i̇şin peşini bırakmayacağım'

Babası tarafından miras dışı bırakılan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğraf paylaşan Tayfur, vasiyete sert çıktı:
"Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Babamın adını ağzına alma sen yeğen! Babamın hesabından uzak dur!"
Bu gelişmelerin ardından, Tuğçe Tayfur ve ağabeyi, Ferdi Tayfur’un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden tedbir kararı çıktı: 'Bu daha başlangıç'

Tuğçe Tayfur, yaptığı yeni açıklamada mahkemenin miras üzerinde tedbir kararı aldığını duyurdu. Karar doğrultusunda, Ferdi Tayfur’un şarkıları üzerinden hiçbir ticari işlem yapılamayacak.
"Babamın tüm fikri ve sinai haklarına mahkeme kararı ile tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç!"
Ferdi Tayfur’un vefatının 40. gününde, İstanbul, Adana ve Marmaris’te anma törenleri düzenlendi. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası yaptığı açıklamada babasının hatırasını yaşatacağını belirtti.
Öte yandan, Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır, yaşanan tartışmalarla ilgili net bir açıklama yaparak "Bizim için bitti" ifadesini kullandı.
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
YAŞAM
Miras krizi tırmanıyor: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama
8 Şubat, 06:40
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