https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-abdullah-ocalanin-cagrisi-hakkinda-ilk-aciklama-1094075194.html

Ekrem İmamoğlu'ndan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın duyurulan silah bırakma ve fesih çağrısı gündemde tartışılıyor. DEM Parti heyetinin dün Abdullah Öcalan'ın, PKK’ya silah bırakma... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:58+0300

2025-02-28T11:58+0300

2025-02-28T12:04+0300

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İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, dün PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan’ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu. Öcalan’ın mesajında, “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" ifadeleri yer aldı. 'Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz'Öcalan'ın "Silahları bırakın" çağrısının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz" dedi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-14-kisi-icin-suc-duyurusu-aralarinda-nedim-sener-de-var-1094060960.html

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ekrem i̇mamoğlu, abdullah öcalan, i̇mralı, pkk, çağrı, dem parti, mektup