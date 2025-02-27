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CHP'de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi
CHP'de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla açıklamalarda bulunuyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T11:43+0300
2025-02-27T11:43+0300
2025-02-27T11:46+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
ön seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla açıklamalarda bulunuyor.İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:İmamoğlu'ndan özeleştiri
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CHP'de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi
11:43 27.02.2025 (güncellendi: 11:46 27.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla açıklamalarda bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla açıklamalarda bulunuyor.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Dünya yeniden kurulurken biz de bu dünyada Türkiye'nin nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi. 1923'ten bu yana yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir Cumhuriyet'te yaşıyor olmamızda bizim partimizin imzası var. CHP iktidarda olmadığında da siyasete yön verdi.
Kendi eksikliklerimizden iktidar olamadık. Biz iktidar olamayınca da Türkiye demokrasiden uzaklaştı.