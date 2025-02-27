CHP'de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi

Dünya yeniden kurulurken biz de bu dünyada Türkiye'nin nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi. 1923'ten bu yana yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir Cumhuriyet'te yaşıyor olmamızda bizim partimizin imzası var. CHP iktidarda olmadığında da siyasete yön verdi.