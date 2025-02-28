https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/depremde-150-kisinin-oldugu-palmiye-sitesi-davasina-bakan-hakim-tarafsizligimdan-suphe-duyuldu-1094077026.html

Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davasına bakan hakim: 'Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, davayı bizden alın'

Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davasına bakan hakim: 'Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, davayı bizden alın'

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılarak 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında mahkeme başkanı hakkında 'reddi hakim' talepleri olduğunu belirterek davanın... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T12:41+0300

2025-02-28T12:41+0300

2025-02-28T12:41+0300

türki̇ye

kahramanmaraş

6 şubat kahramanmaraş depremi

mahkeme

mahkeme kararı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında mahkeme başkanı, müştekilerin ve avukatların 'reddi hakim' talebi bulunduğunu belirterek, "Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu” diyerek davanın kendilerinden alınmasını istedi.Müteahhit 'kocama' gerekçesiyle tahliye edilmiştiKahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılarak 150 kişinin yaşamına mal olan Palmiye Sitesi’ne ilişkin tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ve ikinci duruşmada tutuklanan ancak 'kocama' gerekçesiyle bir süre sonra tahliye edilen 81 yaşındaki müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu.Müştekiler ve avukatları, reddi hakim taleplerinde; bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar veren 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.Talepleri almadı mahkemeyi ertelediİtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Hacı Mehmet Ersoy'un yer almadığı duruşmada mahkeme başkanı, kanun gereği reddi hakim talebi olması durumunda esasla ilgili bir talep alamayacağını belirterek, müştekiler, sanıklar ile taraf avukatlarından reddi hakim talebine yönelik görüşlerini aldı. Mahkeme heyeti, reddi hakim ve reddi heyet taleplerini görüşülmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verip, davayı 12 Haziran’a erteledi.Mahkeme Başkanı: Şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekte3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazıyla müracaat ederek, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, yazısında Ersoy’un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/depremde-105-kisinin-hayatini-kaybettigi-bilge-sitesi-davasi-21-yil-ceza-alan-belediye-baskani-1092554324.html

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kahramanmaraş, 6 şubat kahramanmaraş depremi, mahkeme, mahkeme kararı