https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-makedonya-basbakanini-kabul-etti-hedef-ticaret-hacmini-iki-katina-1094094316.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti: Hedef ticaret hacmini iki katına çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti: Hedef ticaret hacmini iki katına çıkarmak

Sputnik Türkiye

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T17:38+0300

2025-02-28T17:38+0300

2025-02-28T17:38+0300

türki̇ye

kuzey makedonya

fetö

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti. İki lider görüşme ve imza töreni sonrasında basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 2 milyar dolara yaklaşan yatırımların başarıyla sürdüğünü söyleyen Erdoğan, 'Askeri ilişkilerimiz ve savunma sanayi alanındaki ortak düşüncelerimizi değerlendirdik. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmelerin ardından ise ortak basın toplantısı düzenlendi. İlişkileri derinleştirmenin yollarını değerlendirdikCumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde ikili ilişkilerin daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi; "Yüksek düzeyli işbirliği konsey mekanizmasını ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Askeri ilişkilerimiz ve savunma sanayi alanındaki ortak düşüncelerimizi değerlendirdik."FETÖ ile ortak mücadele vurgusu İki ülke arasındaki en önemli bağlardan birinin de Kuzey Makedonya'daki Türk topluluğu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara değindik. FETÖ ile ortak mücadelede iki ülke olarak kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik." diye konuştu.Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski de, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken işbirliklerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/cumhurbaskani-erdogan-her-kongre-yeni-bir-baslangici-temsil-eder-1094007741.html

türki̇ye

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kuzey makedonya, fetö, recep tayyip erdoğan