Türkiye
Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Evlenme ve boşanma istatistiklerinde artış
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Taşdelen: Almanya’daki oy dağılımı Rusya’yla barış isteği mesajı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:42
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/cumhurbaskani-erdogan-her-kongre-yeni-bir-baslangici-temsil-eder-1094007741.html
Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz
Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T16:26+0300
2025-02-26T16:53+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
muhalefet
özgür özel
cumhurbaşkanlığı
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e komuta kademesiyle ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi. "Başkomutan olarak söylüyorum ayağını denk al, denk almazsan biz denk getirmesini biliriz." diye konuşan Erdoğan, "Orduya laf atmak sana yakışmaz." dedi. 'Çanlar Özel için çalacak'Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan ihraç skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmenin ihraç edilmesine Korgeneral Tevfik Algan'ın şerh koyduğunu, ancak Algan'ın bu tutumu nedeniyle sürgün tehdidiyle karşılaştığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Özel, süreçte Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun baskı yaptığını iddia ederek, "Ne yaptığınızı biliyorum, bedduasını almış adamlarsınız" dedi.Erdoğan'dan kongre değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan özgür özel, erdoğan başkomutan
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan özgür özel, erdoğan başkomutan

Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz

16:26 26.02.2025 (güncellendi: 16:53 26.02.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e komuta kademesiyle ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi. "Başkomutan olarak söylüyorum ayağını denk al, denk almazsan biz denk getirmesini biliriz." diye konuşan Erdoğan, "Orduya laf atmak sana yakışmaz." dedi.
Rakiplerimiz koltuk kavgasında biz yeni reform paketleri ile milletin huzurundayız. Son haftada ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan konserleri ihalelerine kadar her yerden yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor. Sizin hiç mi katakullisiz adımınız yok. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Özel'i müşkül durumda bırakıyor. Üslubu siyasi nezakete uygun değil. kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili kullandığı seviyesiz ifade bunun örneği Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Haddini bileceksin.

'Çanlar Özel için çalacak'

Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi, hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Dava açacağız, komuta kademesinin hemen dava açmasını kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olur. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar çok yakında kendisi için çalmaya başlayacak

Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan ihraç skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmenin ihraç edilmesine Korgeneral Tevfik Algan'ın şerh koyduğunu, ancak Algan'ın bu tutumu nedeniyle sürgün tehdidiyle karşılaştığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Özel, süreçte Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun baskı yaptığını iddia ederek, "Ne yaptığınızı biliyorum, bedduasını almış adamlarsınız" dedi.

Erdoğan'dan kongre değerlendirmesi

Her kongre yeni bir başlangıcı temsil eder. Büyük kongre sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı. Ben otobüsün üzerinde adeta dondum ama 60 bin kişi orda beklediler. Salonun içi de muhteşemdi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала