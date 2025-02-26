Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz

Rakiplerimiz koltuk kavgasında biz yeni reform paketleri ile milletin huzurundayız. Son haftada ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan konserleri ihalelerine kadar her yerden yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor. Sizin hiç mi katakullisiz adımınız yok. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Özel'i müşkül durumda bırakıyor. Üslubu siyasi nezakete uygun değil. kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili kullandığı seviyesiz ifade bunun örneği Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Haddini bileceksin.