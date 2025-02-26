Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz
16:26 26.02.2025 (güncellendi: 16:53 26.02.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e komuta kademesiyle ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi. "Başkomutan olarak söylüyorum ayağını denk al, denk almazsan biz denk getirmesini biliriz." diye konuşan Erdoğan, "Orduya laf atmak sana yakışmaz." dedi.
Rakiplerimiz koltuk kavgasında biz yeni reform paketleri ile milletin huzurundayız. Son haftada ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan konserleri ihalelerine kadar her yerden yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor. Sizin hiç mi katakullisiz adımınız yok. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Özel'i müşkül durumda bırakıyor. Üslubu siyasi nezakete uygun değil. kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili kullandığı seviyesiz ifade bunun örneği Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Haddini bileceksin.
'Çanlar Özel için çalacak'
Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi, hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Dava açacağız, komuta kademesinin hemen dava açmasını kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olur. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar çok yakında kendisi için çalmaya başlayacak
Özel ne demişti?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan ihraç skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmenin ihraç edilmesine Korgeneral Tevfik Algan'ın şerh koyduğunu, ancak Algan'ın bu tutumu nedeniyle sürgün tehdidiyle karşılaştığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Özel, süreçte Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun baskı yaptığını iddia ederek, "Ne yaptığınızı biliyorum, bedduasını almış adamlarsınız" dedi.
Erdoğan'dan kongre değerlendirmesi
Her kongre yeni bir başlangıcı temsil eder. Büyük kongre sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı. Ben otobüsün üzerinde adeta dondum ama 60 bin kişi orda beklediler. Salonun içi de muhteşemdi.